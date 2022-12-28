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呼籲嚴懲北韓挑釁！　尹錫悅喊話：別因金正恩擁有核武就感到懼怕

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於6日上午派出5架無人機騷擾南韓，儘管南韓出動20架軍機、墜毀1架輕型攻擊機KA-1，仍無法將之擊落。對此，南韓總統尹錫悅除了痛罵國防部長李鍾燮，今（28）日更在會議上表示，「不應該因為北韓擁有核武，就感到懼怕！」，他預計將前往國防科學研究所參觀。

根據《韓聯社》，尹錫悅28日下午在首爾龍山總統辦公室出席參謀會議，他向現場官員呼籲，「針對北韓的任何一項挑釁行為，都應該確實予以報復性的嚴懲行動。我們不能因為北韓擁有核武，就感到懼怕、或是猶豫不決。這才是遏制北韓發起挑釁行動的最嚴厲手段。」

南韓總統辦公室罕見公開尹錫悅行程，表示尹錫悅明（29）日將親自造訪位於大田的國防科學研究所（ADD），預計將一一檢驗無人機、導彈等飛行物的監視、偵察、攔截系統與攻擊用飛彈的研發進度，該機構長期以來主導南韓在軍事武器上的研發。

報導分析，尹錫悅此舉無疑是向北韓發出嚴重警告信號，身為三軍統帥的南韓總統透過走訪國防相關研究機構，澆熄民眾對於首都圈防空破洞的不安感。

另外，針對南韓出動20架軍機仍無法擊落北韓小型無人機一事，南韓聯合參謀本部表示，為了強化實戰教育訓練，明（29）日將實施聯合防空訓練，軍演設定當南韓再度遭北韓小型無人機侵擾時，軍方如何應對。

南韓軍方研擬適當分配、靈活運用現存戰力來應對北韓小型無人機的威脅，將南韓的監視資產（自行式預警雷達TPS-880K、低高度探測雷達、熱像監測儀）的監測範圍半徑深入至北韓境內，同時監視資產與打擊資產（攔截系統）互相分享座標。

►南韓「擊落無人機」失敗！尹錫悅動怒斥責國防部長：幹什麼吃的？

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