取消隔離！日本擬3月下調新冠「傳染病等級」　住院治療改自費

▲日本政府有意在2023年下調新冠肺炎的傳染病等級。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本因進入冬季正面臨第8波疫情，不過當局已開始考慮在2023年3月調降新冠肺炎的傳染病等級，屆時有望下調至與流感同級的第5類，目前正在進行討論，2023年初則會參考地方政府與厚生勞動省審議會的意見進行最後判斷。

根據《共同社》報導，日本政府內部人士27日透露，當局最快有望在2023年3月至4月將新冠肺炎的傳染病等級調整至與流感同級的第5類。如果新冠肺炎降級為第5類傳染病，最大的影響便是治療會產生自費項目，且取消染疫隔離與密切接觸者的外出限制。

儘管疫情相較以往明顯穩定，但根據日本政府目前討論，在新冠正式調降至第5類傳染病以前，仍會有一段過渡時期，而在這段時期，新冠患者的醫療費與住院費依舊是由公費負擔。

新冠的傳染病等級下調後，基於《傳染病法》對染疫患者的隔離與密接者的外出限制措施將取消，而目前主要針對老年人等重症化高風險族群的住院措施與住院建議也會同步取消。不僅如此，政府也不能再以新冠疫情為由，發布「緊急事態宣言」與「防止蔓延等重點措施」。

據消息人士透露，正式的下調時間仍需考慮醫療第一線與地方政府的情況，不過2023年3月底會是一個可以期待的時間點。