好市多「神級醬油」獨門用法曝光！愛用者大推：家裡必備

▲好市多商品眾多，是民眾最愛逛的賣場之一。（圖／記者劉維榛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

好市多商品以物美價廉著稱，不少品項更深受消費者喜愛。就有一名網友大推一款在好市多購買的醬油，表示不僅適合日常料理，還能拿來做溏心蛋。貼文引來其他網友共鳴，大讚「這超好用的，又很便宜！」更有內行人提醒「保存方式」要注意。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，力推一款鰹魚淡醬油，原PO雖然認為這款醬油口感偏甜，但「日常料理好用，拿來做溏心蛋也很適合」，不需再額外添加調味料，泡一天就可以吃了，「搭配溏心蛋盒，只要100ml就可以泡到四顆蛋，不用一次做太多，也節省醬汁用量。」

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▲原PO分享好市多「神級醬油」，釣出一排愛用者。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文曝光後，立刻釣出許多愛用者，不少人大讚這款家裡必備，「這超好用的，又很便宜！馬鈴薯燉肉或者日式蘿蔔燉肉都很適合」、「我們家也是愛用者，但在好市多它很常會不見，所以一次買就會買好多瓶」、「這醬油是我的最愛」、「這罐家裡必備+1，原來糖心蛋直接泡就好了！不用再另外調味，學起來~」、「我也是用這瓶…做蒸蛋、炊飯、溏心蛋、壽喜燒、醃肉，只要看到都會囤」。

不少人也分享自己的料理方式，「這個醬油+鵝油辣椒醬=萬用沾醬」、「我的秘密作法是直接拿來煮飯，加一點增加香氣又不會有衝突感」、「超推，當湯底+海帶芽很讚」。

還有網友提醒，「注意！這罐醬油不能放常溫，曾經放到發酵過」、「開封的醬油須要冷藏保存」。