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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2023春運1月7日開始共40天　專家：疫情將達高峰

▲▼大陸春節返鄉,春運,過年。（圖／路透社）

▲大陸春運也被號稱是「地表最大規模人口遷徙」。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方宣布，2023年春運自1月7日開始，至2月15日結束，共計40天，其中各地不再對乘客查驗核酸（PCR）陰性證明和健康碼。

大陸國務院27日發布《2023年綜合運輸春運疫情防控和運輸服務保障總體工作方案》。方案指出，要優化公眾出行政策環境，不再查驗核酸陰性證明和健康碼，不再進行落地檢測和實施乘客測溫，不得隨意暫停或限制客運服務，不得隨意限制車輛、船舶正常通行。

方案還提到，各地可探索實行彈性休假、錯峰休假政策，降低公眾集中出行壓力，相關教育部門要指導中小學、幼兒園進一步優化疫情防控措施，對學生及同住人有外地行程的，不影響學生正常上學。

除此之外，方案指出，要保障探親人員錯峰有序回家過年和返回工作，各地要暢通資訊咨詢渠道，方便探親人員及時查詢瞭解有關防控資訊，提前安排回家過年和返回工作單位行程。

值得注意的是，大陸在疫情3年期間，因多地大規模實行隔離、停工停學及交通管制，2020年春節後並未出現返程客流高峰，為春運40年來首次。在2021和2022年，由於疫情防控尚未解除，各地提倡「就地過年」，春運旅客總量連續創下近30年來的新低。

2023年是疫情鬆綁後的首次春運，外界關注是否會造成疫情進一步擴散。《中國新聞週刊》引述德國華裔病毒專家陸蒙吉說法，大陸疫情將在春運期間達到高峰，過完農曆年，全大陸可能有三分之一人口受感染。

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