相處40年了！她回家「見這一幕」心累：當事人已睡　全場爆共鳴

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨深夜回到家，發現用過的鍋碗就這樣丟在水槽內，讓她無限感慨；而這一幕也引起極大共鳴，不少人直呼，「跟我家的一模一樣」、「還以為是自己發的文，發現自己不孤單」。

女網友在「爆廢公社」PO出一張照片，只見用過的平底鍋和盤子，泡著水丟在廚房水槽內，同時還有不少果皮散落，這令她心累又無言，「有的家人，即使生活40年以上，我還是不理解這一切。」

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▲很多人家裡都曾出現過這一幕。（圖／翻攝自爆廢公社）

不僅如此，原po更苦笑透露，在她回到家看見這爛攤子後，當事人早已睡去。對此，大票人心有戚戚焉，紛紛怒嘆「這篇我需要存起來給我家人看」、「這種我遇過，不用1年我自動退出」、「有時候頂著疲累身軀下班回家後，看到洗碗槽裡放著一堆（禮物），再轉身看著在沙發上滑手機的人，就覺得很X」、「有一種家人，即使講再多次，生活習慣永遠都改變不了」、「跟我家情況一樣，明明垃圾桶就在旁邊，好像都目小看不到它」。

另外，也有不少網友直指，跟家庭教育、習慣有關，「大部分都是原生家庭寵出來的產物，吃飽碗丟了有人洗，永遠父母幫忙擦屁股」、「同感+1，不知道是家教問題？還是人品問題？永遠都不會覺得不好意思」、「小時候沒教養，長大已經改不了」、「就是有人會幫他收啊，久了都習慣了，我也有遇過這種，每天都很倒彈」、「夏天很恐怖，有些人生活習慣很不好，原生家庭有關」。