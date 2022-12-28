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傳台商包下普拿疼「一盒喊價1500」　藥師揭疑點：不可能這樣賣

▲▼COVID-19,新冠肺炎,因疫情嚴重,藥局內喉嚨痛,頭痛症狀的斯斯,普拿疼等感冒相關的藥品都已賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

▲普拿疼等感冒相關的藥品賣到缺貨，資料照。（圖／記者姜國輝攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸疫情引爆當地搶退燒藥、藥品價格哄抬等情況，台灣也傳出有人搶藥寄到大陸去，今天甚至有報導指出，藥局向民眾坦言普拿疼一口氣被台商包走600盒，如果想買一盒要價1500元。但多名藥師對此感到存疑，並未聽說有藥品價格炒作或台商大量留貨情形，尤其普拿疼這3年疫情以來一直供貨不足，一家藥局更不可能有600盒存貨。

針對缺藥狀況，衛福部先前持續強調，普拿疼特定品牌確實有搶購，同一成分藥物目前不缺，但衛福部一度考慮管制藥品購買量，甚至祭出實名制，後續經開會討論，因為目前國內整體乙醯胺酚藥品製劑及原料藥庫存充足，限購令並無必要性。

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但有媒體報導指出，有民眾想買普拿疼跑了5間藥局都被掃空，有藥局老闆告訴他，有台商要求預留600盒，一盒出價1500元，如果要買就要用1500元的價格去購買。

開業藥師易麗珍受訪表示，國內各藥局並沒有聽說普拿疼價格被特別調高、炒作的情況，以她自家藥局來說，雖然也有台商請託留貨，但大概也就留個2~3盒，用一般價格去販售。

易麗珍質疑，現在藥局不太可能會有600盒普拿疼存貨，其實疫情3年下來，普拿疼長時間供貨不足，藥局的叫貨幾乎已經都可以說是「配給」，得看廠商提供什麼，不會是自己想要的數量和品項，這樣的數量除非是其他的廠牌退燒藥。

▲▼藥師沈采穎說明抗生素藥物。（圖／記者洪巧藍攝）

▲藥師沈采穎。（資料照／記者洪巧藍攝）

台灣藥品行銷既管理協會發言人、開業藥師沈采穎受訪時反問，600盒是什麼時間點？現在除非盤商、連鎖藥局，一般社區藥局根本不可能有這樣的量。

沈采穎坦言，社區藥局競爭，過去大家都是以成本價來販售，最近需求高，藥局可能稍微調高個20~30塊錢，賺個一兩成利潤，但不可能賣到1500元，除非是黑市交易，不然藥局店面不可能有這個價錢。「或許消費者有誤解藥師的意思」沈采穎說，社區藥局都在地經營，不可能為短暫利益，被人家罵賺災難財。

食藥署藥品組科長楊博文受訪表示，目前還是不瞭解事件真偽，有請藥師公會去瞭解實際情況。他也強調，國內其他廠牌的乙醯胺酚藥品充足，有需要可以選擇其他廠牌；民眾購買指示藥品應適量，無需大量囤積；另也提醒，不要轉寄或攜帶大量藥品至國外，以避免觸犯當地法規。

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