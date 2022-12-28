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埔里鎮國中小師生國內外競賽發光　鎮公所表揚勉勵永不放棄學習

▲埔里鎮公所為參加全國以上各項競賽獲獎的傑出學生及教師頒發獎勵金。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里鎮公所為參加全國以上各項競賽獲獎的傑出學生及教師頒發獎勵金。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮國中小學生和老師今年在各領域的全國、國際級競賽大放異彩，埔里鎮公所日前特地頒贈獎勵金予以表彰，也期望他們能在學習的路途上保持永不放棄的精神。

鎮公所指出，本次表揚活動於26日舉行，人數最多的單位為宏仁國中師生，其參加中華民國第62屆中小學科學展覽會，獲生物科第1名（得獎學生為林芊融及劉語昕，指導教師為李季篤及李宜芳）、地球科學科第2名（得獎學生為蔡妍誼及李芊妤，指導教師為蔡永巳及喬緯中），並獲得學校團體獎第一名。

▲埔里鎮公所為參加全國以上各項競賽獲獎的傑出學生及教師頒發獎勵金。（圖／埔里鎮公所提供）

此外，愛蘭國小學生嚴子涵（指導教練為賴子傑及周文印）參加YONEX 111年全國國小盃羽球錦標賽，獲小女五年級單打組第一名；埔里國小學生田沅羲、巫宇陽及梁以城入選WBSC U12壘球世界盃國手並獲得冠軍，眾人也都獲得褒獎。

埔里鎮長廖志城表示，能在全國甚至國際上有突出成績相當不簡單，感謝各校和老師用心指導、學生努力，才能有如此豐收的成果；而宏仁國中、愛蘭國小、埔里國小歷年在科展、體育以至其他方面都有優異發展，也為埔里鎮塑造絕佳的學習風氣，孩子們不斷地突破自己，即使失敗也會勇敢站起來，再繼續勇往直前，這種學習精神非常值得讚賞。

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