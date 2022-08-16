全國中小學科學展覽會成績揭曉　南投縣奪歷年最佳團體獎第1名

▲南投縣科展優秀作品創下全國競賽歷年最佳成績。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

第62屆全國中小學科學展覽會日前成績揭曉，南投縣勇奪全國縣市團體獎第1名，其中宏仁國中獲全國學校團體獎第1名、國中生物科第1名及地球科學科第2名，光華國小獲國小化學科第3名，北梅國中獲國中生活與應用科學科第3名，旭光高中獲高中地球與生活科學科第3名，成績為歷年最佳。

頒獎典禮於12日在國立臺灣科學教育館辦理，縣政府指出，本屆南投縣地方科展有37校、86件作品參賽，從中選出6件作品代表參加第62屆全國國民中小學科學展覽競賽，與來自全國的優秀作品競爭。

南投縣科展作品最終有5件獲得前3名：包括光華國小〈木氣沖天-木器爐構造對木質顆粒燃燒之研究（化學）〉、北梅國中〈蠹絕引酒-探討自製誘引劑對咖啡果小蠹的誘引情形（生活與應用科學）〉、宏仁國中〈避債蛾的防護衣-探討幼蟲建造蓑巢的防禦行為及蓑巢對卵、幼蟲、蛹、成蟲的防護研究（生物）〉和〈團團云雲-氣團與雲況變化之相關探討（地球科學）〉、旭光高中〈偷電不著蝕把鋁？海洋環境因子與防腐（地球與行星科學）〉等，其中光華國小作品還另獲大會探究精神獎。

縣府表示，因疫情因素，全國科展複審作業改採線上審查，南投參賽團隊統一於南光國小與評審委員進行線上報告及問答，學生雖無學校師長陪同，但指導老師平日細心嚴謹、訓練有成，仍能沉著穩定發揮所長，在各大都會型縣市競爭下脫穎而出，獲得縣市團體獎第1名，優異表現實屬不易。