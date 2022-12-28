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桌球國手車禍「左右臉不對稱」　3D列印客製金屬骨板拯救位移臉

▲▼桌球國手車禍「左右臉不對稱」　3D列印客製金屬骨板拯救位移臉。（圖／記者嚴云岑攝）

▲桌球國手車禍「左右臉不對稱」，3D列印客製金屬骨板拯救位移臉。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

19歲林姓桌球國手於前往球館練球途中發生車禍，導致身體多處擦傷與顏面外傷，當時只覺得右臉腫脹麻木，沒想到一週後看東西出現殘影，臉部也感覺不太對稱，在家人陪同下到基隆長庚整形外科進一步整聊，發現右側顴骨骨折合併位移，且眼窩底及內側骨也有爆裂性骨折，所幸經3D列印客製化顏面金屬骨板重建後，顴骨與眼球位置恢復對稱，臉麻及複視現象也逐漸改善。

台灣是機車大國，每年機車車禍達12萬件，其中逾3萬件合併顏面骨折，以顴骨骨折最常見，其次為下顎骨骨者，也有病患因傷致嚴重，導致全臉粉碎性骨折，需要靠全臉重建恢復正常外觀。

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基隆長庚醫院整外科醫師陳志豪表示，一般顏面骨折建議在受傷後的2~3周內手術，此時骨折處尚未癒合，可藉由附近穩定且正常的解剖位置當參考點，進行骨折復位及固定手術，以達到恢復受傷前顏面外觀的效果。但對於複雜性的骨折，如粉碎性骨折或合併多處骨折，就增加了手術的困難。

▲▼桌球國手車禍「左右臉不對稱」　3D列印客製金屬骨板拯救位移臉。（圖／記者嚴云岑攝）

▲基隆長庚醫院整外科醫師陳志豪。

「複雜性骨折因為沒有正常解剖位置供參考，容易導致外科醫師在手術中迷航。」陳志豪提到，加上以往手術使用的鈦金屬或合成人工骨，只能做二維平面修補，加上只能在手術過程中徒手彎折骨板，可能產生「高低眼」、「斜歪鼻」等風險。

近年來顏面骨折目前已可運用內視鏡輔助進行修復，透過3D列印技術打造客製化顏面金屬骨板，再透過電腦輔助導航及術中影像系統，就能在手術中輔助定位，並能即時了解骨折復位是否在適當的位置，提升手術成功率，減少併發症的產生。

基隆長庚醫院與陽明交通大學合作開發的新型顏面金屬骨板，利用3D列印技術，根據病患個別的需求，提供更為精確的重建效果。該客製化顏面金屬骨板，不僅申請到專利，也獲得衛福部許可供臨床應用，利用術前精準的電腦規劃及3D列印技術，將金屬骨板於術前準備，在術中影像系統的輔助下，完成骨折復位及確認金屬骨板固定的位置，重建病患受傷前的顏面形狀及對稱性，達成顱顏精準重建手術的目標。

陳志豪提到，由於客製化骨板、骨釘等醫材已納入健保給付，民眾只需要支付設計費用，每一件約2~3萬元，負擔相對輕微。而經整體評估，術後精準度也提升40%，住院與預後等總體成效另提升30%，有望讓顏面骨折民眾修補「一步到位」，免去砍掉重建造成的二次傷害。目前基隆長庚團隊也致力於開發軟組織修補技術，讓複雜性骨折患者能夠獲得更全面的修復。

▼基隆長庚召開3D列印記者會。

▲▼桌球國手車禍「左右臉不對稱」　3D列印客製金屬骨板拯救位移臉。（圖／記者嚴云岑攝）

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