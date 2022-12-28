今晨6.7℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

▲今起雨區擴大。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

北部、東半部一路下到元旦連假！中央氣象局觀測，今天（28日）清晨平地最低溫出現在新竹縣峨眉的6.7度。氣象局預報員張承傳表示，今日到周六北部、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有局部大雨。

氣象局今晨對10縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】



新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

▼迎風面已有降雨。（圖／氣象局）

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部下雨時間較長，累積雨量可能達局部大雨機率；各地早晚偏涼，西半部、東北部低溫11-15度，花東17、18度，其中新竹到高雄、南投仍有局部10度以下，北部白天高溫17-19度，其他地區21-25度。

張承傳說，周四到周六東北季風影響，天氣型態、雨區滿類似，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有局部大雨；周日、下周一東北季風稍減弱，水氣較少，但基隆北海岸、大台北山區、東北部仍有局部較大雨勢機率，北部高溫稍回升至19度；下周二東北季風再增強，溫度再下降。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼今起北、東轉濕涼。（圖／氣象局）

