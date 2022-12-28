超瀕危鱷魚離奇暴斃　動物園一查竟是「自己電死自己」

▲華盛頓史密森尼國家動物園一隻瀕危古巴鱷離奇在園內觸電死亡。（圖／史密森尼國家動物園）



記者王致凱／綜合報導

美國華府史密森尼國家動物園（Smithsonian’s National Zoo）飼養的一隻古巴鱷，近日被人發現竟離奇在園內觸電死亡。經過調查發現，這隻古巴鱷可能是被牆上的電源插座吸引，在攻擊電器設備時觸電。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這隻10歲大的鱷魚是在2012年於動物園內孵化，由密森尼國家動物園與保育生物研究所（NZCBI）長期飼育，並且是古巴鱷復育計畫的一部分。古巴鱷屬於極度瀕危物種，目前全球現存約僅剩3000隻。

這起意外事件發生在12月17日，當天一名爬行動物館的工作人員巡邏時，發現古巴鱷竟離奇在圍欄內死亡。動物園官方表示，工作人員調查後發現，這隻古巴鱷可能是被最近更換的新插座吸引，並且用嘴把插座從離地約1.4公尺的牆上硬扯下來，結果導致觸電身亡。

史密森尼國家動物園發表聲明表示，依照動物園的常規安全程序，工作人員每天都要對各展管進行多次完整檢查，而事發的鱷魚飼育區最後一次檢查是在16日閉館時，當時沒有發現任何異常，所也電路也完好無損。

園方表示，這隻古巴鱷已經在館內特別設置的棲息地生活數年，過去從來沒有發生過類似事件，並且該展覽館2018年還曾通過動物園與水族館協會的認證檢查。園方表示，未來將會在館內安裝備用斷路器，避免類似事件再次發生。

根據國際自然保護聯盟（IUCN）的數據，古巴鱷在野外僅分布在古巴島部分地區，目前野生的古巴鱷數量僅剩下3000隻左右，屬於極度瀕危物種。

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