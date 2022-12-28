傳政府再發振興券　行政院：純屬臆測「相關政策仍在討論中」

▲政府再發三倍券？行政院回應「純屬臆測」。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社



媒體報導，行政院將發放振興券。行政院發言人羅秉成今天說，相關訊息純屬臆測，目前相關政策仍在討論中，尚無任何確定方案；總統蔡英文近期將開國安高層會議，就總體經濟討論可行政策。

羅秉成透過媒體群組表示，近3年因台灣防疫有成，經濟也有成長，雖然相對於世界各國所受衝擊較小，但仍有許多產業持續受疫情影響，而相關民生物資與天然氣等能源價格，也深受國際原物料上漲，以及和俄烏戰爭導致的全球通膨連動影響。

羅秉成強調，為了因應明年的經濟衝擊，蔡總統已揭示近期將召開國安高層會議，就總體經濟、產業面臨的困境跟困難來討論可行政策；行政院長蘇貞昌也指示各部會討論各種方案，用國家資源幫助真正需要的產業和族群。

羅秉成說，相關方案都尚未有定案和時程規劃，請外界勿過度揣測。

此外，對於朝野立委主張還稅於民，有人主張發現金、有人主張發現金券，總統蔡英文下午在「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會回答提問時指出，不同階段有不同作法，面臨明年經濟情勢，重點是錢要花在刀口上，要幫助真正需要幫助的人，所有的方案都會審慎評估，有決定再跟大家報告。

至於內閣改組時間點、蘇揆是否留任等議題，蔡總統表示，時候到了就會跟大家報告，不需要急著問；她笑說，「今天你們要報導的已經夠多了」。