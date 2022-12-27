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8家在地餐廳推特色年菜　許淑華扮「阿華師」邀民眾圍爐過好年

▲南投縣長許淑華熱情推薦南投特色年菜，並邀請民眾同賞福兔年南投燈會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華熱情推薦南投特色年菜，並邀請民眾同賞福兔年南投燈會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆福兔年將屆，南投縣政府結合在地業者推出特色年菜，邀請民眾踴躍選購、除夕圍爐過好年，而南投燈會也將於明年1月14日提前登場，將再度邀請大小朋友喜愛的「卡娜赫拉」卡通兔，在其「本命年」以最精彩的水舞、無人機及美不勝收的花燈、花海迎賓，縣長許淑華提醒全國各地遊客10天連假期間到南投旅遊賞花燈、吃美食、泡溫泉、享受旅宿歡樂。

縣政府今天舉辦「2023南投地方特色年菜行銷推廣會」，許淑華特地變裝化身最美總鋪師，向全國民眾推薦在地餐廳的精選年菜；副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智、南投市長張嘉哲、日管處課長賴嵩鈺、立委馬文君祕書陳啟昭、南投縣烹飪商業同業公會理事長潘岱儒、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇及台灣民宿協會理事長彭成裕等多位觀光產界代表都出席共襄盛舉。

▲南投縣長許淑華熱情推薦南投特色年菜，並邀請民眾同賞福兔年南投燈會。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，今年縣府鼓勵全縣美食餐廳業者採用在地的高品質農特產品，烹調料理成豐富多樣的特色年菜佳餚，由潘岱儒邀請南島會館、家味香客家廚房、成都生活美食館、饗富餐廳、田媽媽小半天餐坊、金都餐廳、涵碧樓大飯店、明園川菜餐廳等8間餐廳共襄盛舉，業者除在推廣會上展示每位大廚色香味俱全的南投特色年菜，更以時尚走秀的方式介紹自家產品。

▲南投縣長許淑華熱情推薦南投特色年菜，並邀請民眾同賞福兔年南投燈會。（圖／南投縣政府提供）

除了精選年菜，日月潭國家風景區管理處也與暨南大學合作打造「風土南投Terroir de Nantou」品牌，透過在地食材呈現南投專屬風味的南投特色美食餐桌及伴手禮；主辦單位也將在「樂旅南投」臉書粉絲專頁抽出10份由日管處贊助的風土南投伴手禮，價值1000元，邀請全國民眾參加抽獎。

▲南投縣長許淑華熱情推薦南投特色年菜，並邀請民眾同賞福兔年南投燈會。（圖／南投縣政府提供）

此外，明年南投燈會也將從春節連假前一周的1月14日登場，並持續到2月5日兔年元宵節；去年大受歡迎的「卡娜赫拉」卡通兔將再度領軍，擔任無人機高空展演的主角，各地民眾及遊客可把握春節機會，來南投走春吃美食、泡好湯、賞美景。

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