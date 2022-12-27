台版柬埔寨「HR」僅19歲　囂張踹拘留室...IG名言：別讓口袋沒錢

▲台版柬埔寨活人如牲畜遭堆疊，該詐團分工細膩，當中曾姓男子年僅19歲，負責該團「HR」角色，負責招募人員、媒介控員及發放薪資，遭檢方求處重刑。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃宥寧／台北報導

震驚台灣「台版柬埔寨」共307人被害，當中遭囚3人被虐死棄屍，詐騙金額達近4億，士檢全力偵辦，今（27日）將主嫌「茶董」陳樺韋、「S姊」傅榆藺等29嫌起訴。經抽絲剝繭發現，詐團分工縝密，其中擔任「HR」成員竟是年僅19歲曾嫌，曾化名「唐伯虎」在網上招募無辜豬仔，並負責控員，落網後不但不配合甚至猛踹拘留室，遭求處重刑。

▼年僅19歲曾嫌化名「唐伯虎」在網上招募豬仔。（圖／翻攝自Facebook／唐伯虎）

檢方經不眠不休追查發現，該詐團分工縝密，成員年齡年紀最大為42歲、最小15歲（移送新北法院少年法庭審理），當中年僅19歲曾嫌，擔任集團「HR人資」角色，負責招募成員、發放薪水。

曾嫌警詢、偵查中坦承，今年10月起對外招募張、陳、周、鄭等15人加入詐團擔任現場控員，他進一步表示，每次拿到薪水都是由他發放，他也會從中抽成，每個人比例不固定（每日薪水2500元至3000元），短短時間內共獲利10餘萬元，同時也坦白說知道該集團在違法「控車」（控制人頭帳戶提供者）。

從曾嫌臉書、IG上可以看得出他視錢如命，甚至寫出：「時時刻刻提醒自己別讓口袋沒錢，真正的快樂是錢永遠夠花」，甚至還說自己就讀「社會大學金融經濟學系」，從事線上娛樂、博弈、金融帳務催收。

曾嫌年紀雖小，但凶狠及算計程度遠勝過大人，他被移送到地檢署時，不僅極度不配合，甚至還不爽出腳猛踹拘留室（全案另案偵辦），氣焰囂張模樣也不禁令檢方直搖頭，檢方依加重詐欺、私行拘禁罪，建請法院從重量刑。