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社會 社會焦點 保障人權

高雄男毒駕15.9萬罰鍰拖欠8年　執行署出大絕「扣房」秒繳清

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名林姓男子在2014年7月吸食毒品騎乘機車遭裁罰6萬元，沒想到罰不怕，2016年2月再次因吸食毒品騎乘機車，為毒駕累犯遭裁罰9萬元，另有無照駕駛等交通違規罰緩9200元，均未繳納，總欠15萬9200元。法務部行政執行署高雄分署20日前往查封林男不動產，他隨後就於23日繳清所有罰鍰。

▲▼毒駕累犯拒繳罰鍰，高雄分署查封不動產後繳清。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲毒駕累犯拒繳罰鍰，高雄分署查封不動產後繳清。（圖／記者賴文萱翻攝）

為確保民眾用路安全與杜絕酒毒駕的危險行為，高雄分署於20日全國同步加強執行酒毒駕裁罰專案，對於多次勸繳仍置之不理的義務人，發動不動產查封程序。

▲▼毒駕累犯拒繳罰鍰，高雄分署查封不動產後繳清。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲毒駕累犯拒繳罰鍰，高雄分署查封不動產後繳清。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄就有名林姓男子多次毒駕上路，分別於2014年、2016年遭罰6萬元及9萬元，還另外有無照駕駛等交通違規罰鍰9200元。

但他依然罰不怕，總計積欠15萬9200元罰鍰均未繳納。高雄分署於20日前至現場查封其不動產，如仍不履行將依法進行拍賣程序。林男跟家人見狀後，才趕緊在23日前來高雄分署繳清所有罰鍰。

高雄分署強調，此舉是為促使違規義務人履行義務，正視酒（毒）駕所產生的法律責任。為保障用路人生命財產安全，高雄分署對於酒（毒）駕案件，將持續強力執行，以維護所有用路人的安全。

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