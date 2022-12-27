陳柏惟提兵役改革3建議　符合戰場設定精進實戰訓練

▲針對兵役改革政策，陳柏惟提出三點建議。（圖／攝影中心攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板兵役改革政策，中午與執政黨全體立委開會後，預計下午3點半親自舉行記者會說明。針對兵役改革，曾任國防外交立委的前立委陳柏惟也透過臉書發表評論，表示「這絕對不是一個討喜的議題，可是守護家園，無可退讓」，且提出三點對於役期相關的政策建議。

陳柏惟指出，任職國防外交立法委員期間，他共考察參訪了數十個單位，觀察到國軍在科研、製造、兵工等單位都相當夠水準，在現代戰爭中的武器、人員、技術也與盟國有良好互動，惟與普羅大眾最直接接觸的教召、訓練、全民國防，社會仍有許多不同的聲音與期待。他認為「戰爭，是政治的延伸」，近年來民主國家因應獨裁國家恣意發動戰爭的威脅，除在投票行為上杜絕與獨裁國家稱兄道弟的政治人物之外，也在國防層面有許多現代制度上的討論，觀察全球民主國家在烏俄戰爭爆發後的動態，具體行為體現在與友好民主國家真心交往，以及強化抵抗意識，務實增強國防。

陳柏惟表示，而現代化國家中，全民國防就是最好的戰鬥系統，「恃吾有以待之」，就是「敵之不來」的果因，他認為，而推廣全民國防不需要用騙的，只需要把現實好好地說出來讓民眾知道。有鑑於他當過兵也參加過教召，也很幸運地擔任過一年多的國防立委，他也提出對於役期相關的三點政策建議，第一，軍訓、兵役、教召是全面國防三部曲，需有一致、延續性改革；第二，符合戰場設定，精進實戰訓練、發揮民間所長，將是增加役期所需要的改變；第三，持續改善志願役待遇，引進盟國經驗訓練種子教官，有效帶領義務役。

陳柏惟提到，國防部應體認到，「全民與國防同在，國防與全民共存」，在落實全民國防這一個課題，應吸納民眾的意見、期待與可動性，給予國防部的方針、經驗與物資，才能夠實現全民與國防同在，同時應該正面面對兵役制度，全面性的審視有哪些問題需要與時俱進地修正。他也喊話，希望不分黨派，能以台灣國土安全為出發點，對於兵役制度有效地溝通討論，他表示，「這絕對不是一個討喜的議題，可是守護家園，無可退讓」。