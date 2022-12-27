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從救援、野放到遇害「台灣黑熊之死」　林務局紀錄片公開歷程　

記者楊惠琪／台北報導

農委會林務局今（27日）發表《一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事》生態人文紀錄片，記錄在台中東卯山出沒的一隻大公熊，從109年10月至111年5月間，歷經2次中陷阱、救傷、癒後野放，最終仍不幸遇害的故事。林務局長林華慶說，東卯山黑熊第一隻如此頻繁靠近人類生活的台灣黑熊，透過紀錄片盼減少更多誤傷事件。

▲林務局製作《一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事》生態人文紀錄片 。（圖／林務局提供）

▲林務局製作《一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事》生態人文紀錄片 。（圖／林務局提供）

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林務局指出，編號711/568的大公熊原為林務局東勢林區管理處107年11月繫放研究個體，109年10月1日在台中東卯山中陷阱獲救，同年12月3日編號711的東卯山黑熊野放於雪山坑溪，110年1月23日在一處竹林裡再次中陷阱受傷，回到特生中心接受照護。

▲林務局拍攝東卯山台灣黑熊紀錄片 。（圖／林務局提供）

▲林務局製作《一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事》生態人文紀錄片 。（圖／林務局提供）

林務局說，111年4月12日，711黑熊換上新編號568，進行第2次野放，卻在5月6日於武界山區訊號消失，經持續搜索，5月9日在南投武界山區發現被掩埋的568遺體，讓幫助台灣黑熊回歸山林而努力的工作人員遭受到巨大打擊。

紀錄片導演顏妏如表示，團隊主要從「真實守護711/568臺灣黑熊的人們」的角度來製作本片，拍攝過程最感動的是，即使這隻黑熊總愛在中秋、農曆新年特地出沒人間，即使牠頑皮得讓人非常困擾，即使這個過程無常到不知何時才能告一段落，但大家從未放棄，盡力守護牠到最後一刻。

▲林務局拍攝東卯山台灣黑熊紀錄片 。（圖／林務局提供）

▲林務局製作《一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事》生態人文紀錄片 。（圖／林務局提供）

林華慶說，經過南投地檢署偵辦，2名武界當地的獵人因為發現黑熊受困其所設置的陷阱，擔心因此遭受法辦，索性將568殺害並掩埋企圖滅證，涉案3人因而遭到起訴，如果獵人在發現誤捕黑熊時能立即通報，便不會受罰，568就能逃過死劫，顯見相關保育工作與推動原住民狩獵自主管理工作刻不容緩，林務局已於今年9月將臺灣黑熊納入「生態服務給付」的對象，同時也製作背包、袖套宣導品，遇到保育類台灣黑熊時的處理之道。

《一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事》，將在112年1月1日下午2點在台中科博館首映，1月14日上午10點在林務局國際會議廳舉辦特映，兩場均免費入場，影片為保護級，6至12歲兒童需父母陪同觀賞。

▲林務局長林華慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲林務局長林華慶展示台灣黑熊保育宣導品。（圖／記者楊惠琪攝）

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