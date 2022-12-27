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蔡英文拍板兵役延長！　王鴻薇嘆兵兇戰危：別把責任推給年輕役男

▲國民黨立委候選人王鴻薇於長春市場掃街拜會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委候選人王鴻薇於長春市場掃街拜會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，拍板義務役延長方案將從4個月延長至1年，每月薪資將從6000元提升至2萬元以上，細節將在下午親自對外宣布。對此，國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇指出，政府應該清楚跟役男還有家人報告，役期延長後要給役男什麼樣的訓練？自己身為母親更關心的是，「政府在台海兵兇戰危時不要把責任推給年輕役男」。

王鴻薇今早赴長春市場掃街拜會。會前接受媒體聯訪，王鴻薇表示，根據《兵役法》延長一年本來就是行政院可以用行政命令執行，這件事情討論那麼久，政府本來就應該趕快做定案，蔡總統700多天沒受訪，今天對外界充分說清楚，兵役延長之後，役男可以受到什麼訓練？不要讓役男覺得，民進黨在抗中保台下、台海緊張情勢在兵兇戰危時候，才讓役男疫情延長，讓他們自己跟家人擔心受怕。

至於，蔡英文時隔700多天未受訪，今天親上火線，是否有意扭轉敗選形象？王鴻薇則說，當然有這個意味，蔡英文已經700多天沒召開記者會，兵役延長本來就應該到第一線做說明，這是政府基本要做的，不是當成對人民恩准。

美國總統拜登日前簽署美國國防授權法，5年將給台灣100億無償軍援，但國會公布的年度撥款法案沒有納入，還說12年之內台灣要還12億美金。王鴻薇表示，這件事情很遺憾，爭取美方軍援，等來等去結果是台灣跟美國貸款買美國武器，對台灣財政來講形成很大負擔，台美之間應該持續溝通，包含兵役延長、 台積電設廠，都是來自美方壓力，「台灣對美國要求讓步這麼多，但為什麼沒有在軍援、FTA（自由貿易協定）洽談沒有任何進展 ，不能都是我們應美國要求執行任務！該跟美國爭取的，政府要據理力爭。」

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