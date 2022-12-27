時隔475天首次受訪　賴士葆批蔡英文「皇帝」：沒收民眾知的權利

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文今日下午召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，除報告兵役恢復1年制等相關事宜，更開放媒體提問。國民黨立委賴士葆27日表示，總統面對記者訪問是民選總統最基本的責任政治之一；然而，全面執政讓蔡英文享受了民選皇帝的快意，只享權力不必負責，也不必面對國會，新威權體制卻沒收了民眾知的權利，是民主退步最寫實的寫照。

賴士葆批評，睽違745天，蔡英文終於要面對記者接受聯訪，全面執政讓蔡英文任性地享受了民選皇帝的快意，只享權力不必負責，也不必面對國會。

賴士葆認為，蔡英文大陣仗開記者會要談義務役延長的重大政策，行禮如儀的欽點親綠媒體回答，但民眾還關心很多攸關國家社會的諸多問題，包括蔡英文是否繼續支持前新竹市長林智堅繼續捍衛他論文清白；這次選舉民進黨遭側翼網軍的反噬，蔡總統繼續當網軍統帥嗎？陳明通指導的論文屢爆抄襲，指導教授不必負責嗎？

賴士葆補充，民眾還想知道，教育部將蔡英文的論文列為機密封存30年合適嗎？衛福部將疫苗採購合約列為機密封存30年合適嗎？老百姓對抗中保台的口號已經無感，還要繼續嗎？蔡英文此次地方選舉沒收初選，欽點的人選民眾不買單，要不要道歉？

「總統面對記者訪問是民選總統最基本的責任政治之一，但蔡英文卻全部都沒收，其原因竟然全推給疫情。」賴士葆強調，過去兩年多，社會上有千百場記者會，只要做了相關防護都是照樣舉行，但新威權體制卻沒收了民眾知的權利，是民主退步最寫實的寫照。