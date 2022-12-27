民進黨酸「落跑玩大風吹」　王鴻薇：原來選區的里長都幫我拉票了

▲國民黨立委候選人王鴻薇於長春市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委林奕華預計明年2月上任台北市副市長，遭到質疑是拖延、沒收立委補選，民進黨立委林俊憲則說，前有國民黨台北市議員王鴻薇後有林奕華，一個佔議員缺落跑選立委，一個故意沒收補選落跑當副市長，「國民黨以為在玩大風吹啊？」對此，王鴻薇今（27）日回應，「我一定會擴大服務，而且原來的選區信義區、南松山也很多里長在幫我拉票！」

王鴻薇今早赴長春市場掃街，接受媒體聯訪時，王鴻薇說，自己一定會擴大服務，至於林奕華也很優秀，當副市長勝任有餘，相信不管是台北市長蔣萬安還是林奕華，對外界提出的批評指教，他們都會做最好安排。

至於日前舉行的正副議長選舉，王鴻薇將票投給多次被時代力量立委點名出身「牛埔幫」的葉林傳，媒體詢問，是否會影響選民觀感？王鴻薇則說，已經講過很多次，葉林傳當選議員拿到1萬7000多票這是經過民主程序，副議長選舉中不但拿到國民黨籍議員支持，還有其他黨籍的議員支持，這是非常正常的民主程序，奉勸吳怡農陣營不要再用這件事情模糊焦點。

王鴻薇強調，「葉林傳沒有前科！」怎麼可以誣指人家是黑道，做為議員還是副議長，都是經過民主程序產生，不要污辱選民智慧，也不要汙辱台北市議員的智慧。