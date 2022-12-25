20歲清純女演員「離奇死在片場」　男友是同劇男主角！案發秒被捕

▲年輕女演員死在片場，飾演男主角的演員傳聞就是她男友，事發不到1天男方已經被捕。（圖／翻攝自IG／_tunisha.sharma_）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度20歲女演員圖妮莎（Tunisha Sharma）在電視劇片場死亡，她在這部電視劇擔綱女主角，而據傳她和飾演男主角的28歲演員希贊（Sheezan Mohammed Khan）戲外也陷入熱戀。初步消息稱，圖妮莎24日趁拍攝的休息空檔在男友希贊的演員化妝室疑似輕生，在母親的指控下，希贊不到一天內就被警方逮捕。

▲年僅20歲的圖妮莎在電視劇片場死亡。（圖／翻攝自IG／_tunisha.sharma_）

根據「今日印度」、NDTV等報導，2002年出生的圖妮莎從童星起步，跨足電視圈和寶來塢，最近和緋聞男友希贊共同主演印度奇幻電視劇《阿里巴巴：喀布爾的故事》（Ali Baba: Dastaan-E-Kabul），希贊飾演主角阿里巴巴，圖妮莎則是飾演與阿里巴巴陷入愛河的喀布爾公主。然而，圖妮莎24日隨劇組在印度中部瓦賽市（Vasai）片場拍攝時疑因輕生死亡。

▲圖妮莎與希贊在新劇《阿里巴巴》中分別飾演男女主角，平時也會在IG曬照，可見兩人在片場互動頻繁。（圖／翻攝自IG／sheezan9、_tunisha.sharma_）

據消息人士透露，希贊當天拍攝暫告一段落後，想回到演員化妝室休息，卻發現門被從裡頭反鎖，儘管多次敲門、打電話，圖妮莎都沒有回應，最後只好把門撬開。劇組在凌晨1點半左右將圖妮莎緊急送醫，但院方很快宣布死訊。警方稱，25日稍早圖妮莎遺體在孟買市JJ醫院進行驗屍，初步調查顯示，她死於窒息，且遺體無明顯外傷。

由於現場沒有留下遺書，加上死者母親對希贊提出教唆指控，警方現已將希贊逮捕，並且表示將以他殺與非他殺2種不同角度對此案進行徹查，希贊預計周一（26日）將首次站上瓦賽市法庭受審。圖妮莎的母親表示，女兒和希贊正處於戀愛關係，並將事發原因歸咎於男方。

▲希贊在事發後遭死者母親控告，警方也立刻將他逮捕。（圖／翻攝自IG／sheezan9、_tunisha.sharma_）

圖妮莎11月19日才在IG發出兩人合照，文中稱希贊為「我生命中最美好的男子」，祝福「像這樣會把我抱起來的男人，國際男人節快樂！」但有消息傳出，兩人早在15天前就已分手，當時圖妮莎受到極大精神壓力，可能因此促使悲劇發生，甚至有報導聲稱圖尼莎懷孕，但警方至今不願回應傳聞。

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