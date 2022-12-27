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南韓「仿真性愛娃娃」解禁！　全面允許進口：只禁「未成年」

▲▼南韓警方將取締仿真情趣娃娃體驗店。（示意圖／翻攝自韓網）

▲南韓關稅廳26日起允許業者國外進口高擬真的全身性愛娃娃。（示意圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

過去以來，高度擬真性愛娃娃在南韓激起不少爭議，南韓關稅廳甚至扣留國內業者從海外進口的充氣娃娃，直到業者申請釋憲後，憲法裁判所、大法院才判定並不違法。南韓關稅廳昨（26）日修訂、實施相關細則，表示從即日起正式允許從國外進口高度擬真的成人充氣娃娃，不過禁止進口外觀上為未成年人的性愛娃娃。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《首爾新聞》，南韓關稅廳過去以「關稅法」第234條為依據，判定從海外進口、且具生殖器的仿真性愛娃娃屬於妨害風化的淫穢物品，因此將之扣留、禁止業者進口，直到業者多次向法院提出訴訟，而今年7月法院更在判決中要求關稅廳撤回通關保留處分後，才允許半身仿真的性愛娃娃進口。

26日，南韓關稅廳修訂「仿真娃娃輸入（進口）通關細則」後，才又允許業者能從海外進口全身仿真的性愛娃娃，此項定不僅反映了法院的判決結果，更是在聽取國務調整室、女性家族部的相關意見後才做出這項決定。

▲▼小賈斯汀充氣娃娃。（圖／達志影像）

▲小賈斯汀充氣娃娃。（圖／達志影像）

不過，若性愛娃娃在外貌上仿真未成年人或特定人物，則依據先前法院判決，不允許其進口，其判斷標準以娃娃的長度（身高）、重量、臉部特徵、聲音作為考量。而性愛娃娃若還包括按摩等含有電子機器設備與功能，則關稅廳可以安全為由限制進口。

針對南韓關稅廳的決定，引來正反兩面不同派別的意見。

女權團體擔憂充氣娃娃恐助長物化女性、以金錢換取性愛的社會風氣，且男性會將女性視為滿足淫慾的性愛道具，導致人類與道具之間的界線將會更加模糊。女權團體也擔心，在外貌與身體條件高度擬真的充氣娃娃恐怕會為充滿好奇心的青少年帶來錯誤的性觀念，且全國各地性愛娃娃體驗咖啡廳如雨後春筍般成立，目前也未存在將之取締的法理依據。

▲▼今年5月，南韓民眾在京畿道廣州市昆池岩某座水庫旁發現遭棄置的充氣娃娃，乍看之下以為是一具女屍。（圖／翻攝自韓網）

▲今年5月，南韓民眾在京畿道廣州市昆池岩某座水庫旁發現遭棄置的充氣娃娃，乍看之下以為是一具女屍。（圖／翻攝自韓網）

至於持贊成意見的網友則表示，「贊成性愛娃娃進海關，因為這個又不是犯罪、也不會危害到他人」、「應該接受每個人的自由，允許充氣娃娃進口」、「國家機器介入民眾性生活等私領域問題，這是相當矛盾的。」

另外，報導也提到南韓經常出現「亂丟充氣娃娃」的問題。今年5月才有民眾在京畿道廣州市昆池岩某座水庫發現慘遭丟棄的充氣娃娃，當時他以為是某女性慘遭殺害棄屍，因此向警局報案。

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