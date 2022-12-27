俄羅斯外長發最後通牒！籲烏克蘭接受提議　「否則由俄軍來決定」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫要烏克蘭接受提議，否則將由俄軍自行決斷。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）26日表示，烏克蘭非常清楚俄羅斯對於停止衝突的要求，即接受莫斯科要求去軍事化、去納粹化，還有讓出由俄羅斯控制的領土，「烏克蘭要不就為自身利益履行提議，否則將由俄軍來決定。」

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）26日報導，外交部長拉夫羅夫指出，「敵方清楚知道，我們提議該政權所控制領土達到『去軍事化、去納粹化』，以消除對俄羅斯造成的威脅。重點很簡單，為了你們自身利益去履行這個提案，否則將由俄羅斯軍方來決定。」當被問及衝突還會持續多久，他則說，「決定權在由華府支持的基輔手中。」

路透社報導，莫斯科始終堅稱，「特別軍事行動」是為了使烏克蘭去軍事化及去納粹化。基輔當局及西方盟友則認為，這是以掠奪土地為目標的帝國主義式侵略。

▲俄羅斯總統普丁表示對談判持開放態度。（圖／路透社）



俄羅斯總統普丁25日接受官媒電視台採訪時表示，對談判持開放態度並譴責是烏克蘭拒絕。然而在普丁發表願意談判的言論之際，俄羅斯卻持續對烏克蘭發動攻勢，令華府稱不過是在裝模作樣。

烏克蘭已排除任何以割讓土地換和平的可能，更公開要求俄羅斯放棄佔領地。莫斯科一再強調去軍事化及去納粹化，但事實已與其說法相差甚遠。

烏俄戰爭至今已邁入第11個月，造成數千人死亡、數萬人流離失所，並把城市都變成廢墟，卻仍看不見盡頭。