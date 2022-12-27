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暖身又暖心！全家X雙月殿堂聯名　米其林必比登推薦百元有找

▲全家X雙月殿堂聯名。（圖／取自影片）

▲ETtoday午間新聞V仔和小孟兩位主播，在棚內開箱試吃暖心料理。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

全家便利商店搶攻冬日食補商機，攜手連續4年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」，共同推出殿堂聯名「家的暖心料理」，包括愛恨椒芝雞肉烤飯糰、老薑麻油片豚燴飯、麻油猴頭菇燉湯、雞汁油蔥手工麵線、愛恨椒芝麵、愛恨蔥蔥麵，ETtoday午間新聞把這些暖心料理搬進攝影棚內，幫V仔和小孟主播補個身體暖暖胃，讓兩人直呼「好幸福」！

▲全家X雙月殿堂聯名。（圖／取自影片）

▲全家攜手連續4年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」，共同推出殿堂聯名「家的暖心料理」。

由小孟搶先試吃「愛恨椒芝雞肉飯糰」，愛恨椒芝是參考雙月獨家調製的椒芝醬，它是用辛香椒麻及香濃汁麻醬所組成，所以才取名愛恨椒芝，小孟說「這兩種風味在嘴裡交織，真的香氣十足，搭配椒麻炒雞肉及加上飯糰表層上的椒麻刷醬，真的讓人驚艷，愛恨椒芝阿」。

▲全家X雙月殿堂聯名。（圖／取自影片）

▲「愛恨椒芝雞肉飯糰」參考雙月獨家調製的椒芝醬，辛香椒麻及香濃汁麻醬兩種風味在嘴裡交織，香氣十足。

天氣這麼冷，就是來吃一碗熱呼呼的麻油雞！「麻油猴頭菇燉湯」是用麻油薑做為主要風味，裡面有包含猴頭菇、黑木耳、高麗菜、紅棗等食材，V仔喝完湯之後露出滿足的表情，「我覺得冬天就是要喝這種湯，麻油薑的風味，喝下去之後整個身體都覺得暖暖的，整體食材和風味都很豐富」。

▲全家X雙月殿堂聯名。（圖／取自影片）

▲▼「麻油猴頭菇燉湯」是用麻油薑做為主要風味，裡面有包含猴頭菇、黑木耳、高麗菜、紅棗等食材。

▲全家X雙月殿堂聯名。（圖／取自影片）

而麻油猴頭菇燉湯，就要搭配麵線才對味！V仔接著試吃「雞汁油蔥手工麵線」，她說「全家跟雙月特選手工白麵線，口感滑順，再加上以薑片爆香雙月指定的特選麻油，不僅聞起來香，吃起來更是香氣濃郁，我覺得在冷冷的天氣裡，來一碗油猴頭菇燉湯，加上雞汁油蔥手工麵線，整個人都覺得幸福起來了」！

▲全家X雙月殿堂聯名。（圖／取自影片）

▲全家跟雙月特選手工白麵線，「雞汁油蔥手工麵線」口感滑順。

接著換小孟試吃「老薑麻油片豚燴飯」，她說使用嚴選麻油、老薑煸過後，再與鹹香豬肉一起翻炒，吃在嘴裡香氣十足，搭配高麗菜、枸杞點綴，真是暖心又暖身，很能感受到全家與雙月的用心。V仔表示，這次全家跟雙月的殿堂聯名，就是想要打造一個讓人一進門就好像回到自己的家裡一樣的氛圍，所以雙月以「家」為中心主軸，用烹煮給家人般的那份用心，嚴選上等好食材，堅守傳統好味道，要用溫暖、優質、純樸的餐點，讓大家吃得安心又健康。

▲全家X雙月殿堂聯名。（圖／取自影片）

▲「老薑麻油片豚燴飯」，使用嚴選麻油、老薑煸過後，再與鹹香豬肉一起翻炒，吃起來暖心又暖身。

另外，全家跟雙月殿堂聯名還推出「愛恨椒芝麵」跟「愛恨蔥蔥麵」兩款冷凍包，都是選用南僑中式勁麵，只需滾水煮10秒，美味Q彈的麵條就能輕鬆上桌，再搭配雙月特調獨家拌醬，層次豐富的口味，讓人一吃就愛上，讓你在家就可以快速烹煮米其林必比登推薦美食，而這次全家與雙月殿堂聯名美食，全部都是百元有找，輕鬆享受米其林必比登推薦品牌。

▼全家跟雙月殿堂聯名還推出「愛恨椒芝麵」跟「愛恨蔥蔥麵」兩款冷凍包。

▲全家X雙月殿堂聯名。（圖／取自影片）

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