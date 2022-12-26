跨派系立委齊喊還稅於民　邱臣遠籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

▲邱臣遠呼籲，政府還稅於民，應至少發給每位國民1萬元，以縮小貧富差距。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

跨派系民進黨立委近日紛紛提出還稅於民主張，民進黨英系立委26日也在臉書串連文字，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠下午也不謀而合的於臉書呼籲，政府還稅於民，應至少發給每位國民1萬元，以縮小貧富差距。

邱臣遠表示，政府去年稅收超徵3,252億元，今年稅收超徵更上看4,500億元。他提到，回顧2019年我國稅收超徵830億元時，總統蔡英文曾說「要把國家經濟成果分配給需要的人」，但是去年度超徵，立法院要求還稅於民，政府卻無動於衷。如今已三度超收，依然看不到政府主動規劃還稅於民，合理分配經濟果實。

邱臣遠提到，近年來由於全球供應鏈重組，在半導體產業的帶動下，我國稅收屢創新高，但另一方面人民的感受卻離得很遠，因為疫情帶來的重創都打擊在內需型產業及服務業等，他認為，人民日子過得很辛苦，完全無法感受政府宣傳的經濟果實大好，這也是這次九合一大選人民用選票教訓執政黨的主因，因此不分藍綠都主張要還稅於民，而不是再發10倍券，再浪費幾十億元的印刷與行政作業費。

邱臣遠指出，中央政府稅收大好，但支出也屢創新高。他表示，不只年度預算從去年2.2兆元暴增到2.7兆元，同時正在執行的特別預算舉債也爆棚，包括防疫振興紓困特別預算、前瞻特別預算前四期、新式戰機特別預算及提升海空軍戰力特別預算，全部都是舉債而來，這些舉債數合計超過2.1兆，另外根據財政部預估，明年底國債鐘可能飆到6兆6千多億元，他分析，因此政府稅收超徵，自應該優先用於還款，降低每位國民平均背負的國債。

針對超徵稅額，邱臣遠呼籲，除了優先還債，還有很大空間可以還稅於民，他提出「政府應至少發給每位國民1萬元，以縮小貧富差距」，另一面政府也應該檢討稅制，提高相關稅額免稅額度，以減少弱勢負擔。