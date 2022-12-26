　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨派系立委齊喊還稅於民　邱臣遠籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

▲▼民眾黨立法院總召邱臣遠記者會 回應三立「鄭知道了」節目爆料。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱臣遠呼籲，政府還稅於民，應至少發給每位國民1萬元，以縮小貧富差距。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

跨派系民進黨立委近日紛紛提出還稅於民主張，民進黨英系立委26日也在臉書串連文字，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠下午也不謀而合的於臉書呼籲，政府還稅於民，應至少發給每位國民1萬元，以縮小貧富差距。

邱臣遠表示，政府去年稅收超徵3,252億元，今年稅收超徵更上看4,500億元。他提到，回顧2019年我國稅收超徵830億元時，總統蔡英文曾說「要把國家經濟成果分配給需要的人」，但是去年度超徵，立法院要求還稅於民，政府卻無動於衷。如今已三度超收，依然看不到政府主動規劃還稅於民，合理分配經濟果實。

邱臣遠提到，近年來由於全球供應鏈重組，在半導體產業的帶動下，我國稅收屢創新高，但另一方面人民的感受卻離得很遠，因為疫情帶來的重創都打擊在內需型產業及服務業等，他認為，人民日子過得很辛苦，完全無法感受政府宣傳的經濟果實大好，這也是這次九合一大選人民用選票教訓執政黨的主因，因此不分藍綠都主張要還稅於民，而不是再發10倍券，再浪費幾十億元的印刷與行政作業費。

邱臣遠指出，中央政府稅收大好，但支出也屢創新高。他表示，不只年度預算從去年2.2兆元暴增到2.7兆元，同時正在執行的特別預算舉債也爆棚，包括防疫振興紓困特別預算、前瞻特別預算前四期、新式戰機特別預算及提升海空軍戰力特別預算，全部都是舉債而來，這些舉債數合計超過2.1兆，另外根據財政部預估，明年底國債鐘可能飆到6兆6千多億元，他分析，因此政府稅收超徵，自應該優先用於還款，降低每位國民平均背負的國債。

針對超徵稅額，邱臣遠呼籲，除了優先還債，還有很大空間可以還稅於民，他提出「政府應至少發給每位國民1萬元，以縮小貧富差距」，另一面政府也應該檢討稅制，提高相關稅額免稅額度，以減少弱勢負擔。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
宋仲基理想型是超模米蘭達！　網對比女友狂賀：找到女神
快訊／5架北韓無人機入侵　南韓「狂射100多發」擊落失敗！
最後身影曝！新莊男頭顱「被狗啃光光」　兒女淚崩
宋逸民超多疑！　為控制女友「在樓下監視6小時」
快訊／南韓軍方震怒！　加派戰機越過「軍事分界線」
北韓無人機飛越首爾上空！　兩韓空中對峙6小時
葡「萄」不唸「桃」　課本讀音曝！家長傻了：啥時改的
宋逸民教會影片曝！　發現「粉紅身影」沒剪光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

她批林奕華就任後將少1名立委　轟蔣萬安：用制度佔台北市民便宜

兵役延長有美方、選舉壓力？　參與人士揭壓力來源：有1目標、1核心

蔣萬安接棒「7：30晨會」　柯文哲前幕僚：機制的健全比較重要

議長選舉國民黨「大咖」帶槍投靠　黃暐瀚直言黨紀不彰是危機

麻將最大黨正式成立「不做政治鬥爭」！郭璽：只為了人民著想的政黨

沒見到柯文哲「不習慣、茫茫然」　王世堅：沒有我「他會胡言亂語」

跨派系立委齊喊還稅於民　邱臣遠籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

南檢分案調查台南議長選舉　新科議長邱莉莉：儘快弭平紛擾！

議長選舉跑票連環爆　國民黨：花蓮、基隆、台南明召開考紀會開鍘

快訊／恩恩案監察院通過糾正侯市府、衛福部　調查報告明公布

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

她批林奕華就任後將少1名立委　轟蔣萬安：用制度佔台北市民便宜

兵役延長有美方、選舉壓力？　參與人士揭壓力來源：有1目標、1核心

蔣萬安接棒「7：30晨會」　柯文哲前幕僚：機制的健全比較重要

議長選舉國民黨「大咖」帶槍投靠　黃暐瀚直言黨紀不彰是危機

麻將最大黨正式成立「不做政治鬥爭」！郭璽：只為了人民著想的政黨

沒見到柯文哲「不習慣、茫茫然」　王世堅：沒有我「他會胡言亂語」

跨派系立委齊喊還稅於民　邱臣遠籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

南檢分案調查台南議長選舉　新科議長邱莉莉：儘快弭平紛擾！

議長選舉跑票連環爆　國民黨：花蓮、基隆、台南明召開考紀會開鍘

快訊／恩恩案監察院通過糾正侯市府、衛福部　調查報告明公布

小三兒出租網路「1天20元」2天就賺到月租費！　爸驕傲：做3年了

租電動車遊金門「1天只要1700元」！中華投22新車下飛機就能租

15縣市亮低溫燈探9度！冷空氣報到「雨彈連轟跨年、元旦都迎雨」

諸羅山盃／藍色閃電周宥均完封勝自評95分　哥哥溫馨喊話

她批林奕華就任後將少1名立委　轟蔣萬安：用制度佔台北市民便宜

準婆家因1理由逼墮胎：吃藥當月經流掉！　她氣炸：你們算哪根蔥

日本大耳狗「倒立玻璃杯」超萌！　2種放法、裝入牛奶最驚喜

翻身了！「3生肖」2022最後1週...「財運+愛情」大爆發

宋逸民老婆爆勸小薰「鄭人碩不信主就不嫁」　經紀人吐實際狀況

「老朋友」出手！華固北投建案46億整棟賣　買方用途曝光

你熱褲妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

政治熱門新聞

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

快訊／71共機擾台破紀錄！　國防部：嚴密監控與應處

台南市議長選舉跑票　李鎮國道歉：被民進黨騙了

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

女當選人「就職典禮失蹤」首發聲

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

快訊／英系立委串聯　全民普發現金1萬元

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

更多熱門

相關新聞

N倍券熱議　謝金河：總統乾脆把鈔票直接寄到家

N倍券熱議　謝金河：總統乾脆把鈔票直接寄到家

比起將超徵的稅收還給人民，財政部更希望可以用在刀口上，像是發放N倍券跟經濟復甦結合在一起，對此，先前拋出若不還稅於民，民進黨2024恐大敗的財訊傳媒董事長謝金河表示，「如果我是總統，我會直接把鈔票寄到每一個人的家。」

質疑兵役延長改審查政治目的　民眾黨團：過去怎沒這麼尊重民意？

質疑兵役延長改審查政治目的　民眾黨團：過去怎沒這麼尊重民意？

多名綠委支持「還稅於民」　王鴻薇：吳怡農對我的攻擊不攻自破

多名綠委支持「還稅於民」　王鴻薇：吳怡農對我的攻擊不攻自破

N倍券有空間！　代理財長鬆口：跨部會討論中

N倍券有空間！　代理財長鬆口：跨部會討論中

跟蔡英文說過！　何欣純也槓中央：經濟成果要全民共享

跟蔡英文說過！　何欣純也槓中央：經濟成果要全民共享

關鍵字：

還稅於民邱臣遠民眾黨貧富差距稅收超徵

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

怒揭宋逸民說謊！前教友爆「擦肩死亡太魯閣號」是假的

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面