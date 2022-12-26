跟蔡英文說過！　何欣純也槓中央：經濟成果要全民共享

▲民進黨立委陸續出面喊話，政府應「還財於民」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

財信傳媒董事長謝金河日前表示，政府今年稅收已超徵4500億元，卻沒有還稅於民，引來各界關注。民進黨立委何欣純指出，自己在黨內敗選檢討上就有跟總統蔡英文說過，就提到民生經濟為九合一大敗原因之一，經濟成果應全民共享，「我之前就一直說要讓人有感，從紓困說到振興說到現在」。

謝金河23日表示，這些年台灣經濟數據非常好，但多是台灣半導體產業創造出的美好，社會底層卻是苦的，尤其在疫情期間政府的紓困措施不給力，最終結果是中央施政數據表現好，民眾卻無感，如今政府有了龐大稅入，若政府真的愛人民，應效仿川普和拜登，「直接把支票寄到每個人手上」，否則「對人民斤斤計較的政府，恐丟掉政權！」

何欣純說，經濟成果，全民共享，重點是後面那一句，之前就一直說要讓人有感，從紓困說到振興說到現在，「再說一次，全民共享，才是重點！」

民進黨立委何志偉也呼籲，民生問題相當重要，超收的稅金，「應要直接『還財於民』，才會讓人民真正有感」，超收的4500億稅金算一算，每人至少可以分到將近2萬元，政府應將超徵的稅金還給人民，「這是他們應得的錢」。

不過，財政部次長阮清華接受《ETtoday新聞雲》訪問時曾表示，所謂超徵的稅收只是總體財政收支的一部分，實徵數超過預算數只是總預算，但還必須算上特別預算，總預算加特別預算，這幾年財政數字雖然穩健，但還是赤字，若真的還稅於民，「到時候大家都批債台高築，會比較好嗎？」

阮清華說，超徵的錢可用來減少國家舉債、增加還債，降低人均負擔金額，過去4年已實質還債5,427億元，而且還以「補貼移轉性支出」協助弱勢者得到幫助，其實這幾年發五倍券、三倍券就類似還稅於民。