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台南市議長選舉國民黨3人跑票　台南地檢署已分案調查

▲台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座，國民黨更有3人跑票投給邱莉莉，民進黨正國會立委陳亭妃選舉在臉書po文：「檢調該動手了吧！」，引發各界對這次台南市議會正副議長黑金疑雲的熱議，台南地檢署對此表示，已針對台南市正、副議長選舉案，分他字案調查中。

▲台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，有關台南市正、副議長選舉案引發的爭議問題，檢方已分案調查中，但基於偵查不公開原則，檢方無法對外說明本案相關問題，但一定會極偵辦。

立委陳亭妃25日指出，22日國民黨市議員方一峰傳出疑遭人恐嚇投票，事後警方也找到幾位關鍵人，而台南市議長選舉，國民黨也確實有3名市議員跑票，整個事件這麼明顯，「檢調該動手了吧！」陳亭妃強調，民進黨訴求掃黑金，但現在怎會和黑金、黑道擺在一起？所以要刮別人鬍子時，要先刮自己的！

▲台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，這次台南市議會議長之爭由邱莉莉對尋求連任的郭信良，原本屬正國會系的台南市6位民進黨市議員，在選前被外界推測有可能跑票支持郭信良，不過在25日投票前最後一刻，6位正國會議員共同聲明，會含淚投給民進黨「黨證」，最後6名議員全數投給邱莉莉，化解此一危機，但反觀台南市議會國民黨團，有李文俊、張世賢、李鎮國等3什跑票，投給民進黨的邱莉莉，除嚴重傷害國民黨團的團結意象，也背棄對無黨團結聯盟等友黨的信任，讓無黨團結聯盟大罵國民黨團「跑票」之行為，決定副議長投票，無黨開放投票，甚至揚言票投自已也不投國民黨團原先推薦的副議長人選李文俊。國民黨團也臨時決議副議長人選改投林燕祝，最後由民進黨林志展奪得副議長座。

▲台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝，下同）

國民黨台南市議會黨團成員啞巴吃黃蓮，其有不斷地對外致歉，並表示將報請國民黨台南市黨部開除這跑票3人黨籍。不過新科議長邱莉莉受訪時，不斷感謝國民黨3位跑票支持她的市議員，同時表達歡迎對方加入民進黨團運作。

▲台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝，下同）

而與張世賢角逐新營選區議員落敗的國民黨女將姚正玉也在臉書指出，張世賢在議長選舉跑票，令國民黨支持者人十分痛心，甚至有國民黨支持者說當初是不忍老將落選才票投張世賢，沒想到卻是這種結果，支持者為姚正玉抱屈，姚正玉也感到遺憾無奈。

▲台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝，下同）

民進黨新科正副議長邱莉莉、林志展表示，選舉已過，將全力弭平這次選舉無論黨內或黨外的「裂痕」，將全力整合讓台南市議會成為公正、廉能、親民的新議會。

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