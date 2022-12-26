林奕華2月辭職迴避補選　吳怡農罕見斥惡劣：比落跑嚴重

記者呂晏慈／台北報導

台北市長蔣萬安正式就職，成為北市最年輕的市長，但國民黨立委林奕華，卻要等到明年2月再接任北市副市長，遭質疑是為迴避立委補選。對此，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農26日直斥「惡劣」說，「這個比落跑（指國民黨對手王鴻薇）還嚴重」，呼籲國民黨不要為了無法擺平黨內初選，剝奪大安區選民的民意代表。

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。

吳怡農受訪時罕見主動向林奕華喊話說，每個選區只有一位立法委員，林奕華似乎刻意把辭職日程往後拉，刻意避開大安區的立委補選，讓大安區在接下來1年的時間，會失去唯一的一位立法委員，「我覺得這個比落跑還嚴重」，這個惡劣的行為，希望國民黨的朋友們，不要為了自己無法擺平黨內初選競爭，剝奪選民基本的權益，並呼籲蔣萬安，不要因為黨內考量，剝奪大安區選民的民意代表。

此外，針對蔣萬安昨天正式就職，顏若芳提出，當所有閣員排排站，發現就算加上林奕華，女性閣員也僅6位而已，離蔣萬安選前提出的女性閣員佔比3分之1差非常多，現在只有6分之1，這個政見不需要議會審議，是蔣萬安個人就可以決定，不曉得是國民黨女性人才太缺乏，還是蔣萬安一上任就跳票？未來這麼多政見是不是都將逐一開始跳票？

根據《公職人員選舉罷免法 》規定，區域立法委員所遺任期不足1年時，不予補選。據此，若林奕華在明年2月1日後才辭去立委職務，依法不需進行補選。