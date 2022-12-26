王鴻薇打黑卻投給葉林傳　吳怡農譏「蠻諷刺」：為言行負責

記者呂晏慈／台北報導

全台正副議長選舉落幕，對於國民黨立委補選候選人王鴻薇狂打黑道議題，卻投票給被指控涉黑的副議長葉林傳，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農26日指出，「我們當然是覺得蠻諷刺的」，對手不斷操作打黑，要為自己的言行和投票行為負責。

▲民進黨立委候選人吳怡農站路口。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

各縣市正副議長選舉昨天落幕，不過，多名仍有涉及爭議議員當選正副議長，包括曾被提報治平對象的新竹市議長許修睿、南投縣正副議長何勝豐、潘一全當選，早年有「黑」紀錄的國民黨籍雲林縣議長沈宗隆也順利蟬聯，媒體以「國民黨涉黑議長副議長全成功連任」為標題報導，引發討論。

對此，吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。

媒體會前聯訪時關注，王鴻薇之前一直攻擊黑道的事情，但仍在正副議長選舉票投給被指控涉黑的葉林傳？吳怡農表示，今天媒體頭條寫得非常清楚，涉黑的正副議長人選都成功連任，也看到對手投票的狀況，這些都是公開資訊，「我們當然是覺得蠻諷刺的」，打黑是對手從第一天開始不斷在做的選舉操作，最後當然每個人要為自己的言行負責，每個人要為自己投下每一票負責。

此外，對於王鴻薇昨天質疑吳怡農日前公布民調數據，卻沒有公布委託執行單位，吳說，這份民調是委託黨中央執行的，不用太擔心民調數據，民調數據是客觀數字，最重要還是1月8日大家願不願意出來投票，能不能一起支持正向的選舉文化。

至於王鴻薇昨天自稱，已經向選民解釋過「落跑」爭議一事，吳怡農說，最重要的是選民能不能接受，現在王鴻薇是企圖落跑，他會盡全力把她留在市議會，讓她繼續為支持她的選民服務。