　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南Josh出手了！美國對英格蘭「下2注」　粉絲傻眼：謝謝國師

▲網紅台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

▲網紅台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2022卡達世界盃足球賽分組預賽第1輪告一段落，英格蘭與美國將於26日凌晨開戰。對此，被球迷封為「國師」的網紅台南Josh也發文透露運彩的下注，讓不少粉絲笑出來，「米國突然獲得東方神秘力量」。

台南Josh於25日晚間發文表示，一堆人不管他看不看得懂足球，就要他去彩券行隨意下注後PO到網路上分享，「好啦，今天就買這張啦。雖然我兩隊一個都不認識，可是連我都知道英格蘭的足球比美國強很多，肯定會把美國踢爆的吧？然後上一場英格蘭掉2球，這場還敢掉球啊？3:0或4:0輕鬆過」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「看來美國隊要贏了XD」、「美國隊：我感覺到一股力量不斷從體內噴發啊啊啊啊啊」、「太感謝國師了，我等你買等一下午了」、「我大國師開示了，還不買爆」、「謝謝國師，我知道該怎麼下了」、「Sterling、Kane、Foden 、Rashford、Saka、Grealish準備集體中邪」。

也有人說，「哎唷！我才正要買英格蘭耶」、「天佑英格蘭」、「身為英格蘭死忠球迷的，看到你的預言非常害怕」、「英格蘭跟你有什麼過節」、「請不要嗨我大英格蘭！」「靠腰！剛買完，晚一步！又要做公益了」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」！
2歲蔡波能第一次視力檢查！「結果嚇壞二伯」
不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發
SJ目睹「搖滾區粉絲突倒下」　神童喊停、始源遞水救人
爆乳候選人深V婚紗現身！鳳梨也到場迎接　支持者見本尊全嗨了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「尼克星抄人」認了抄襲！道歉完喊單挑Toyz：兩個害蟲打一場

南韓投票日都在周三「還有公休」　機場還有投票所可提前投票

台南Josh出手了！美國對英格蘭「下2注」　粉絲傻眼：謝謝國師

他拒付油錢要女友「載我出門」！軟爛舉動挨轟　卻有人點出關鍵：雙標

潮T正面印「6字英文」意義超恐怖！一票人查完吐了：千萬別Google

5道3000元有找！東森攜手阿一鮑魚、晶華、六福搶攻年菜商機

綻放星光燃起溫暖光輝　新樓醫院點燈傳遞愛與平安

長中名人講座　郭貞慧分享「我的斜斜斜槓人生」

手機接超商機台挨酸「偷電」！值班店員秒打臉：不是在充電

她「吞嚥困難」以為小感冒　就醫竟確診甲狀腺癌！醫教3招判別

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

巴西16場不敗追平紀錄　理查利森側掛金鉤進球

魔獸霍華德新副手來了！　雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

「尼克星抄人」認了抄襲！道歉完喊單挑Toyz：兩個害蟲打一場

南韓投票日都在周三「還有公休」　機場還有投票所可提前投票

台南Josh出手了！美國對英格蘭「下2注」　粉絲傻眼：謝謝國師

他拒付油錢要女友「載我出門」！軟爛舉動挨轟　卻有人點出關鍵：雙標

潮T正面印「6字英文」意義超恐怖！一票人查完吐了：千萬別Google

5道3000元有找！東森攜手阿一鮑魚、晶華、六福搶攻年菜商機

綻放星光燃起溫暖光輝　新樓醫院點燈傳遞愛與平安

長中名人講座　郭貞慧分享「我的斜斜斜槓人生」

手機接超商機台挨酸「偷電」！值班店員秒打臉：不是在充電

她「吞嚥困難」以為小感冒　就醫竟確診甲狀腺癌！醫教3招判別

烏俄戰爭至少逾1.5萬人失蹤　俄軍母親傳將質問普丁

快訊／荷蘭開賽6分鐘就進球　23歲新星連2場破網

「尼克星抄人」認了抄襲！道歉完喊單挑Toyz：兩個害蟲打一場

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

相關新聞

英格蘭大戰美國！運彩最高賠率6倍　有彩迷砸8萬拚了

英格蘭大戰美國！運彩最高賠率6倍　有彩迷砸8萬拚了

2022卡達世界盃足球賽分組預賽第1輪告一段落，今（25）日晚間6時開始，依序先由威爾斯出戰伊朗，9時再由地主卡達迎戰塞內加爾，緊接著是26日凌晨0時則由各摘1勝的荷蘭強碰厄瓜多，3時上演英格蘭與美國大戰，士林夜市知名「飛來發彩券行」業者黃偉祺表示，本屆世足賽夯到，國外的民眾也請在台家人幫買，有民眾砸了8萬，猜中估計可抱元10.4萬。

數百萬運動員受「這件事」嚴重干擾　球迷可以這樣做　

數百萬運動員受「這件事」嚴重干擾　球迷可以這樣做　

世足賽汪跟著學　界線內咬球開踢

世足賽汪跟著學　界線內咬球開踢

運彩4天賣逾13億創紀錄！全民瘋世足　一天暴增3.9億

運彩4天賣逾13億創紀錄！全民瘋世足　一天暴增3.9億

南韓戰烏拉圭「和局」！　運彩：彩迷押5萬爽抱17.5萬

南韓戰烏拉圭「和局」！　運彩：彩迷押5萬爽抱17.5萬

關鍵字：

英格蘭足球世界盃足球賽美國台南Josh

讀者迴響

最夯影音

更多
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的
19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面