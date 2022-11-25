台南Josh出手了！美國對英格蘭「下2注」　粉絲傻眼：謝謝國師

▲網紅台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2022卡達世界盃足球賽分組預賽第1輪告一段落，英格蘭與美國將於26日凌晨開戰。對此，被球迷封為「國師」的網紅台南Josh也發文透露運彩的下注，讓不少粉絲笑出來，「米國突然獲得東方神秘力量」。

台南Josh於25日晚間發文表示，一堆人不管他看不看得懂足球，就要他去彩券行隨意下注後PO到網路上分享，「好啦，今天就買這張啦。雖然我兩隊一個都不認識，可是連我都知道英格蘭的足球比美國強很多，肯定會把美國踢爆的吧？然後上一場英格蘭掉2球，這場還敢掉球啊？3:0或4:0輕鬆過」

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網友看完紛紛留言，「看來美國隊要贏了XD」、「美國隊：我感覺到一股力量不斷從體內噴發啊啊啊啊啊」、「太感謝國師了，我等你買等一下午了」、「我大國師開示了，還不買爆」、「謝謝國師，我知道該怎麼下了」、「Sterling、Kane、Foden 、Rashford、Saka、Grealish準備集體中邪」。

也有人說，「哎唷！我才正要買英格蘭耶」、「天佑英格蘭」、「身為英格蘭死忠球迷的，看到你的預言非常害怕」、「英格蘭跟你有什麼過節」、「請不要嗨我大英格蘭！」「靠腰！剛買完，晚一步！又要做公益了」。

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