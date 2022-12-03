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台南Josh「神秘力量」！國師再出手開嗨　自曝世足運彩看好2球隊

▲▼台南JOSH。（圖／翻攝自台南Josh粉專）

▲台南JOSH。（圖／翻攝自台南Josh粉專）

記者許凱彰／台北報導

以棒球賽事講評小有知名度的YouTuber「台南Josh」，曾自曝只要是支持的隊伍都會「被嗨掉」最後會以輸球收場，這反指標的神秘力量，被網友戲稱「國師」。而3日深夜到4日凌晨眾所矚目的卡達世界盃足球賽，Josh更自曝支持的球隊，引發不少粉絲的討論。

網紅小商人3日下午先針對世足賽表示，「世界盃演成這樣子是要怎麼玩？」他提到，終於等到16強淘汰賽，這樣大家（晉級球隊）就會開始認真開踢了，可以來支持「阿根廷、荷蘭」了。

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▲▼台南Josh世足。（圖／翻攝自小商人FB）

▲台南Josh曝光自己即將下注的世足組合。（圖／翻攝自小商人FB）

對此，台南Josh在小商人的貼文底下留言，「同意凱文哥！我晚點也去跟一張荷蘭+阿根廷」，留言一出讓粉絲紛紛說，「那應該都是0：0要踢PK了」、「涼了」、「感謝Josh明燈」、「荷蘭阿根廷RIP」、「我都買好了，才看到國師，來不及了」、「完了買下去了」、「國師都來了 就差一個叔鼠了」、「感謝國師洩題」。

值得一提的是，台南Josh在11月25日曾公開自己「美國vs.英格蘭」的投注單，他認為英格蘭會以3:0或4:0輕鬆收下比賽，不過最後是以0:0收場，讓粉絲都直言，「被嗨掉了」。

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