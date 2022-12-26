公司配車「全開銷幫付9成」　女友卻嫌丟臉！風向罕見：該換車

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友心累表示，他目前開的車是公司配的，包含維修、油錢等所有開銷，公司會負擔九成，讓他省下不少錢；然而，女友最近狂嫌他車子太破舊，開出去很丟臉，還嗆他是窮人思維。對此，不少人勸他換女友，但更多網友看到車齡，不禁搖頭直呼「這車真的不行。」

網友在Dcard哀怨表示，「最近女朋友一直抱怨，我開的車很破舊，而且都15年的車了，外觀很多磨損，她有時都會覺得很丟臉，但我也很為難，車子是公司配的，含保養、維修跟油錢，公司負擔9成、實報實銷，而且保險也是保到超額，在路上開得很放心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有鑑於此，他完全不想買車，「公司配車的外觀雖然不好，但裡面我整理得乾乾淨淨，每個禮拜也會固定開到加油站洗車，一年下來花費不到2萬，如果開自己的車，公司就只會一個月給5千補貼，對我來說真的沒必要啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po透露，自己的底薪加津貼6萬5，目前在台中租房，每月房租8千，其餘就一般日常開銷，「然後女友問我，如果我要在這公司待到退休，是不是一輩子不換車，接著就被嗆窮人思維，覺得自己好像有點被說服。」

對此，不少人替他抱不平，直呼「叫她買一台」、「可以換女友了，嗆你窮人思維，那叫她買一台車來養看看阿」、「你女友這樣真的是站著說話不腰疼」、「車子是無辜的，請換女友」。

但許多網友則勸原po換車，「15年車齡的確是偏高，跟公司談談能不能找新租賃」、「這種車在高速公路上撞一下你就要往生了，也能開的很安心？」「其實很多女生不是嫌棄車子外觀，而是擔心安全性」、「我也無法接受這種車，真的就是安全性問題，在高速上遇到事故，操縱的靈敏度肯定不夠」、「我覺得這車應該也有影響到安全性了吧」、「我也不希望我女兒坐這種車」。

❤苦惱過年送長輩什麼？烏魚黃金絲醬、養生飲、堅果飲限時下殺［內有專屬折扣＋多款限時超殺優惠夯品］