台灣首例！加拿大進口怪手太罕見　底盤藏30公斤大麻磚+槍械

▲刑事局偵三大隊破獲台灣首宗怪手走私槍毒案件，警政署長黃明昭到場視察。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊分析國內外進口大數據，發現加拿大多倫多出口2部中古怪手兩台到台灣，但加拿大出貨商與台灣進口公司近年來均未有進口怪手工程機械紀錄，懷疑不法集團利用紙上公司進行走私，12月3日會同關務署台中關查驗該批怪手，結果在兩台怪手的底盤車樑、電氣線盒內起獲重達近30公斤的大麻磚80塊、大麻花、膏、糖果、電子煙彈等毒品，搜出包含克拉克、美制SCCY手槍3把、以色列制突擊步槍槍管、步槍彈匣33個，大容量彈鼓6枚；這也是台灣治安史上第一起用怪手走私毒品案件。

▲刑事局偵三大隊20日宣布破獲台灣首宗怪手走私槍毒案件，起獲80塊大麻及大批槍械。

警政署長黃明昭20日上午赴刑事局視察該起跨國走私槍毒案件，並勉勵辦案有功人員，黃明昭表示：感謝偵三大隊破獲跨國走私大麻磚、長短槍貨櫃案件，刑事局透過支離破碎情資整合大數據分析鎖定走私貨櫃，開櫃發現挖土機藏槍毒，非常不容易，在海量進口貨櫃找出可疑目標，破獲槍毒，守護國人安全健康，也特別感謝海關幫忙。

黃明昭指出，全國警方接辦關務署毒郵包案件，目前查獲141件大麻走私案，毒郵包中大麻占半數以上，大麻透過毒郵包郵寄國內，警察機關展現緝毒能量，這些跨境毒品案幕後多與黑道幫派相關，強力掃毒就是打擊黑道幫派就是斬斷黑幫經濟命脈。

刑事局偵三大隊接獲情資，研判國內某黑幫企圖以進口「怪手」夾帶槍毒闖關入境，刑事局會同關務署台中關、桃園市龍潭、大園分局、台中市刑大、保三總隊台中偵查隊、彰化縣彰化、溪湖分局、南投縣竹山分局共組專案小組並報請台中、桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組12月3日會同關務署台中關查驗，在兩部怪手的電器線路箱、車底車樑處搜出大麻磚80塊總、大麻花859公克、大麻膏142公克、大麻糖果123包、大麻電子煙192枝、大麻電子煙彈92枝、大麻煙加熱器42支、克拉克制式短槍2枝、SCCY制式短槍1枝、3支長槍主要組成零件、1支霰彈槍主要組成零件、長槍彈匣33個、擴充彈匣6個。

警方估計該批大麻磚市值逾4千5百萬元新台幣，進口克拉克、以色列突擊步槍管、槍機及大容量彈鼓等槍械市值約在百萬元之譜。警方指出，犯罪集團刻意進口重型機具，並把槍毒焊死封存在快手車底大樑內，讓進口查驗X光機無法透視內部，連關務署緝毒犬也嗅聞不出異狀，所幸警方透過大數據研判，鎖定該批怪手內藏玄機，果然行動搜出大批槍毒。

▲刑事局偵三大隊20日宣布破獲台灣首宗怪手走私槍毒案件，逮捕怪手進口人張姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警按兵不動，根據怪手收貨人地址，把起出槍毒的怪手送達彰化市區的怪手維修公司，趁維修師王男（55歲）收貨時將他逮捕，並同步赴彰化縣花壇逮捕進口怪手的工程公司負責人張男（70歲、毀損、竊盜、妨害家庭等多項前科）。

怪手維修師王男落網後辯稱，不知怪手內藏有東西，僅接受工程公司委託維修進口的中古怪手，張男則否認有進口該批怪手，但關務署調閱報關行委託書，證實是張男委託進貨，警方認為兩人說法避重就輕，訊後依觸犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署複訊，由於2人拒絕供述案情，遭法院裁定羈押禁見。

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