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北一女樂儀旗隊赴美演出！　文總送特製貼心小物打氣

▲▼北一女將赴美演出，文總特別致贈貼心小物打氣。（圖／文總提供）

▲北一女將赴美演出，文總特別致贈貼心小物打氣。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

北一女樂儀旗隊將啟程赴美，受邀元旦在美國加州登場的玫瑰花車大遊行上演出，總統蔡英文上個月在府內親自為她們授旗，感謝同學們透過精湛的演出讓世界看見台灣；而這次擔任北一女赴美展演計畫協辦單位的文化總會，也在同學及師長準備打包行李前，致贈行李廂束帶、行李吊牌及徽章小物，為「台灣代表隊」打氣。

成立迄今63年、具有輝煌歷史與光榮傳統的北一女樂儀旗隊，在睽違18年後，再度獲美國玫瑰花車遊行主辦單位邀約，135位師生下周將出發赴美，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。

本次，中央部會包括外交部、教育部、僑委會、北市府教育局均支持這次展演，台灣證券交易所、台灣集中保管結算所也支持相關費用，中華航空公司則就員中清寒學生全額補助機票費用，並考量服裝、樂器等行李負重，予以全體隊員行李超件的全額補助。

▲▼北一女將赴美演出，文總特別致贈貼心小物打氣。（圖／文總提供）

▲北一女將赴美演出，文總特別致贈貼心小物打氣。（圖／文總提供）

文化總會祕書長李厚慶近日也親自將特製的行李廂束帶、行李吊牌及徽章等小物送到北一女給校方的師生。他表示，北一女樂儀旗隊這次赴美表演，是台灣唯一參與的單位，不僅觀眾能欣賞同學們的精湛演出，更讓台灣在這樣的國際盛會中被看見，是十足的「台灣代表隊」，更象徵台美關係友好、互動越來越密切，而透過演出曲目的精心安排，也將彰顯台灣在國際社會中守護和平穩定的努力。

李厚慶說，文總平常除了舉辦文化展演活動、出版《新活水》刊物之外，也常常透過各種方式，把台灣的美好介紹給全世界的朋友。他表示，這次北一女樂儀旗隊前往美國演出，也是讓世界看見台灣的美好，他也提到，文總跟北一女是好鄰居，走路就可以到，歡迎同學們常來文總看展，或是參加文總舉辦的活動，例如明年四月再度登場的「城南有意思」。

李厚慶表示，文總設計並製作了這些小禮物，希望這些小小的心意，成為給同學們最誠摯的祝福，在長途的旅程上，能夠平安順利、演出成功、滿載而歸，留下美好的經驗和回憶。

▲▼北一女將赴美演出，文總特別致贈貼心小物打氣。（圖／文總提供）

▲北一女將赴美演出，文總特別致贈貼心小物打氣。（圖／文總提供）

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