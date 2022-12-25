吳怡農支持者獻策救選情　請賴清德輔選、網路走出同溫層

▲吳怡農今天下午舉行首場「頭家來發問」活動。（圖／翻攝自Facebook／吳怡農，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農25日下午舉行首場「頭家來發問」活動，支持者會中頻頻針對選舉策略提出建議，有人稱應對抹黑按鈴提告，邀同額競選黨主席的副總統賴清德同台，召喚深綠、淺綠、泛綠的基本盤，也有民眾直言，「請你告訴我如何激起支持者的熱情，讓我們去拉票」，另有大學生提醒，相較2020年立委選舉，今年吳在網路淪為笑柄，應該走出同溫層，找回年輕人的支持。

吳怡農今天下午舉行兩個小時的「頭家來發問」活動，由民進黨發言人謝佩芬擔任主持人，全程透過臉書直播，會中支持者紛紛「獻策」，盼吳怡農扭轉選情，氣氛相當熱絡。

一名支持者談及，吳怡農面對抹黑應該要按鈴申告，並建議可邀請賴清德同台造勢，喚回深綠、淺綠、泛綠的基本盤；亦有與會者談及，補選投票率很重要，吳怎麼樣感動綠的選民出來投票？澄清抹黑只是防禦，應該連續講7天，否則無法達到澄清的效果；另一名女性支持者拋出，中間選民出門投票意願低，建議增加電視媒體、自媒體的專訪，並強化吳自身出身金融業的經驗，爭取中間選民支持。

吳怡農回應，堅持正向、乾淨的選舉是他未來兩周最大的任務，根據昨天公佈的民調，他稍微落後對手4.5個百分點，且在沒有政黨傾向的選民中領先6至7個百分點，顯示社會大眾期待正向競爭的路徑。

吳怡農說，前幾天有支持者給自己看在Line群組中，國民黨開記者會指控壯闊台灣聯盟是「假公益真選舉」，面對這麼多在媒體、私人群組裡面的造謠、攻擊、抹黑，盼支持者積極協助澄清，給大家更完整的資訊。他表示，對於怎麼爭取到更多人支持，不瞞大家說，就只有一個方式，就是拜託大家幫忙宣傳分享。

此外，有一名自稱來自新聞界的支持者說，建議以後不要接受媒體「堵麥」，而是要一個個點，免得沒有回答到誰又被說「很跩」，還說吳怡農應該開個國際記者會，重述他的政見、10大抹黑，向中間選民喊話；一名大學生說，相較2020年立委選戰時吳怡農的網路聲量非常高，今年在網路上卻淪為笑柄，這是不對的，應該要把網路聲量找回來，走出同溫層，因為只要把年輕人的票催出來，吳怡農就會贏，強調年輕人不是只會支持台北市前市長柯文哲和台灣民眾黨，且願找回台灣價值。

一名資深綠營支持者說，台北市長候選人陳時中的「愛與包容」依舊不敵仇恨，建議吳怡農應加強文宣，「基層的熱情還是催不起來，請你告訴我如何激起支持者的熱情，讓我們去拉票。」另有與會者建議，吳怡農在選前應該把競選口號「vote for change」中要改變什麼講出來，例如停止抹黑、為下一代而投。

吳怡農回應，相信大家都有相同的觀察，過去幾年國家安全的問題越來越險峻，從前總統馬英九時代到現在都沒有變，如果不好好處理面對，很多其他的努力可能都是無謂的，因為如果國安基本生存都守不了，就沒有國家了，解放軍、北京政權資源這麼多，台灣應該一起面對這個世代最大的挑戰：生存。他說，有沒有辦法放下過去選舉時情緒的操作，找到彼此的共同點，一起面對國家共同的問題，是最大的考驗。

吳怡農強調，他訴求最核心要改變的是政治及民主文化，「你罵我，我罵你」不是最理想的狀態，至於誰來改變它呢？他說，透過選票選擇堅持正向選舉的方式，才有辦法開始改變現況；另對於支持者盼加強文宣和網路聲量一事，他允諾，絕對會給大家更多的子彈，一起來分享。

此外，吳怡農會中也答覆支持者關切，若當選後希望進入立法院哪個委員會的議題說，如果有得選，他的前兩志願就是外交及國防委員會和內政委員會。