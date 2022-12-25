隔4年奪回議長寶座！康裕成：不會讓高雄市建設預算輕鬆過關

▲康裕成強調，不會讓高雄市建設預算太輕鬆過關。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄市議會正副議長今（25日）選舉結果出爐，民進黨康裕成搭配曾俊傑，2 輪投票各拿下35票，4年前失去議長寶座的康裕成這次奪回，她表示，未來高雄市議會不會空轉，也不會讓高雄市建設預算輕鬆過關。

高雄第4屆議員席次共65席，民進黨正副議長推派康裕成、曾俊傑，最後拿下35票，而國民黨派出的陸淑美、陳美雅只有28票，無黨朱信強、陳善慧2票。

▲康裕成宣誓就職。（圖／記者許展溢攝）



康裕成指出，將打造「不分黨派、地域和族群」，讓高雄市所有族群都同樣受到最好的照顧，用理性問政 ，絕對嚴格監督高雄市長陳其邁率領的團隊，跟曾俊傑選區都在三民區，但服務是整個高雄市，未來會是「有效率，不會杯葛議事的議會，嚴格監督，不會讓高雄市建設預算太輕鬆過關」。

被問隔4年又當上議長，康裕成強調，對自己來說是第2次了，經驗跟議事嫻熟度上，會讓高雄市議事更順暢，而不是整天空轉的高雄市議會，因為高雄市民沒時間等待，高雄進步要加快腳步。至於何時要開臨時會？康裕成說，還要先到各黨團討論，要過年前或後審預算很多人都想問，所以會再協調。

