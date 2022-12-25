轟曾俊傑「帶槍投靠綠營」　柯志恩深夜嗆：恥度刷新三觀

▲曾俊傑退出國民黨，宣布攜手綠營「民無配」角逐高雄市議會正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

曾任高雄市議會國民黨團總召的曾俊傑，昨(24)日宣布退黨並退出黨團運作，另也將與民進黨合作參選副議長，引起各界熱議。曾代表國民黨參選高雄市長的柯志恩昨晚則發文批「這種大言不慚的恥度，除了搖頭，更令人刷新三觀」。

「在政治上帶槍投靠，換來唾手可得的副議長寶座」，柯志恩提到，這樣的交換在台灣政壇並非少見，過去會被視為賣友求榮，沒想到竟然可以把這種事硬拗說是「為了城市的進步而不分藍綠」，讓她看不下去，「如今世風日下，道德標準一再下降，甚至黑白顛倒、價值錯亂」。

▲柯志恩發文轟「背叛者行為恥度刷新三觀」。（圖／記者賴文萱翻攝）



柯志恩提到，這樣的行為明明可羞可鄙，卻美化成高尚清流，實在嚴重挑戰道德的底線，呼籲選民們睜大雙眼，「今天可以為了利益背叛A，同樣明天也會為了更大利益而背叛B，不是嗎」。

柯志恩指出，有綠委這時稱讚背叛者優秀，還誇誘惑他的市長「不分黨派的氣度與格局」，諷刺的是同位綠委2天前才說「憂台南高雄議長選舉跑票」、「跑票，我一定力主開除黨籍」等語，她感嘆，如果早就和綠營按通款取，為何選舉時不大方承認，還要以國民黨籍欺騙支持，「尊嚴何在？誠信何在？」