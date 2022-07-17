WeMo出大絕！夏季推防臭安全帽　限量不到1折24HR騎到飽

▲WeMo夏季推防臭安全帽。（圖／WeMo提供）

記者李姿慧／台北報導

炎炎夏日到來，不少民眾使用共享機車最怕安全帽臭味，共享機車業者WeMo Scooter推出全新防臭安全帽2.0，採用醫療級「奈米銅纖維」材料作為內襯，並同步祭出限量不到1折24HR騎到飽方案，只要350元可於24小時內無限換車騎到飽，再享60元騎乘券回饋。

據交通部統計顯示，每百人中就高達97位擁有機車，而去年(2021)就台北市政府的數據指出，使用共享機車的人口比例約22%，居世界之冠。WeMo Scooter觀察，共享機車服務提供民眾解決通勤、出遊上轉乘及交通便利，但共享機車安全帽，亦為廣大共享機車用戶較有顧慮的痛點，尤其極端天氣下騎乘，是一大考驗。

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威摩科技WeMo Scooter執行長吳昕霈表示，WeMo Scooter搶先推出安全帽升級服務，希望提供用戶有更好舒適的體驗。

同時為慶祝全新安全帽 2.0 上線，擁有百萬用戶的WeMo Scooter同步推出夏日出遊計畫「 夏日無限Mo式啟動」，即日起至8/31，民眾只要350元即可於24小時內無限換車騎到飽，還可再享60元騎乘券回饋，換算下來相當於平時騎程費率不到1折。