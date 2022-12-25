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小孩抱怨「學這有什麼用？」　先貶低自己其實是「怕父母失望」

▲▼兒童,閱讀,女孩,繪本。（圖／Unsplash）

▲小孩受到世俗價值觀影響，開始認為學習一些是「沒有用、又賺不到錢」，背後有其他心理原因。（示意圖，非當事人／Unsplash）

文／ 吳孟昌

摘自／寶瓶文化《孩子越倔強，我越溫柔

在社會中求生存，我們容易不自覺地以某些世俗的價值觀，來評斷一個人「好／不好」、「有成就／沒成就」、「有用／無用」⋯⋯我們的孩子，往往也成了其中被評斷的對象。

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這些評判的尺規背後自有一套邏輯思維，但是否適合用來為每一個人的表現打分數，其實值得商榷。邀請你透過以下的步驟，來覺察自己評斷孩子的眼光，是追求社會文化的認可，還是出於對他的珍視。

●第一步（題一）：請你準備紙筆，並將心中認為的「好」孩子的特質（如：品學兼優、知書達禮、積極勤奮等），一一條列寫在紙上。

．請注意：回應時，不要以自己的孩子為預設對象。

●第二步（題二）：接著，請你用另一枝不同顏色的筆，將孩子身上令你欣賞的特質（如：善良、乖巧、樂觀、活潑、獨立、勇敢等），寫在上一題回應內容的旁邊。

．請放心：你對孩子的欣賞，不需要得到別人的認證，只要你覺得他的某個特點很棒，無論大小，都可以寫下來。

●第三步：請仔細觀察以上兩者之間的連結或差異。
．「題一」可能承載著某些社會價值觀，「題二」則單純由孩子身上散發而出。
．它們沒有孰輕孰重、是非對錯的問題，因為在你眼中，它們都是重要的。

●說明：

．倘若你發現自己認為「題一」相對重要，代表你可能對於孩子的發展，能否獲得社會價值觀（旁人的眼光）的認可，十分重視。你毋須剔除這個部分，只需提醒自己：多在欣賞孩子（你對「題二」的回應）的基礎上，引導或激勵他，往你希望他達標的方向前進。

．倘若你較為重視孩子本身的亮點，而非是否獲得社會價值觀的認可，代表你是孩子生命中的「伯樂」，常能對孩子表達認同與賞識。

你在題一中的回應，可以為你在陪伴孩子成長的過程中提供靈感，觸發自己時時思考：如何不讓孩子的美好特質只是孤芳自賞的螢火微光，而能進一步地超越自我，照亮他人與社會。

●不說教，選擇做個「守護者」

從小學二年級開始學書法的女兒，六年級時，代表學校到校外參加書法比賽。

青春期的孩子對於這項「殊榮」，表現出不屑一顧的態度，不時抱怨：「還得犧牲午休時間，額外去特訓、練習。」每當疲倦的時候，甚至還會說：「學這個有什麼用，又不能賺錢！」

隨著孩子年紀漸長，他們受到世俗價值觀影響的痕跡漸漸趨於明顯。就如學書法這件事，起初我們帶她去學習，只是單純地希望培養她的專注力，並涵養一顆靜定之心，並無學才藝以博取名利的奢望。而她一路走來，也就順水推舟，把自己練就成可以去參加比賽的狀態。

只不過，的確太常聽她說「學這個有什麼用，又不能如何、如何」，我和太太看在眼裡，自然有些擔心。不過，面對孩子從世俗、功利的角度批判自己的學習，我選擇不說教，用行動繼續陪她在這條路上前行。

炎夏的星期三午後，學校只上半天課，我固定會去接她到校外的書法教室報到。有時看她意興闌珊，就跟她說：「今天天氣好熱，待會兒下課之後，我們一起去吃碗芋圓冰或仙草凍，好嗎？」聽我這麼一說，她消沉的表情瞬間閃現一絲光采。
於是，星期三下午的書法課後，父女倆手牽手走一小段路，一起散步去吃冰，就成了我們共同的夏日記憶。

什麼是「有用」、「無用」，不能只從名利來衡量，也不能在短期內就輕率地評斷。這些道理對青春正盛的孩子而言，還太虛無縹緲。

我心知如果跟女兒講道理，只會加深彼此的鴻溝，對她的持續學習毫無幫助。不如靜靜地當她的「守護者」，讓她知道，這段路途也有值得珍惜的美好。

●我真的很欣賞你，我在乎的只有你

書法比賽結束當天，女兒回到家後，我問道：「寫得怎麼樣，還順利嗎？」只見她一臉酷酷地說：「還好啦！大家都寫得很好，我一定不會得名。」

我說：「結果都還沒公布，怎麼就這樣洩氣。」她回我：「事實就是這樣，到頭來就是浪費時間。」

聽她這麼一說，我直視著她，對她說：「妹妹，你能有始有終地把這件事完成，我真的很欣賞你。別人寫得如何，或者你會不會得名，我都不在乎。我在乎的只有你。」「不管最後結果如何，我們都一起把這段路走完了，光是這件事，我就覺得你很不簡單，真的很棒！」

我張開雙臂，把她擁在懷裡。我想讓孩子知道，爸爸關心的不是結果的輸贏，而是她在整個過程中的努力。那些不為人知的點點滴滴，我都看在眼裡。

●青春期的孩子以倔強的外表，來隱藏敏感、脆弱的心

其實我也明白，孩子平常雖然表面一副不在意的模樣，但其實對於輸贏仍然有得失心。與其最後因為沒有得名而得不到父母的認可，不如先把自己貶得一文不值，以免父母因期待落空，而對她失望。

青春期的孩子，似乎就是以如此倔強的外表，來隱藏敏感、脆弱的心。

關於世俗評斷一個人、一件事是否具有「價值」的種種眼光與議論，我們或許無法扭轉、改變。但是，在家庭這個與「歸屬感」密切連結的場域，我們卻可以用行動讓孩子明確地感知，父母對於「什麼是有價值／有用的」，自有看法與堅持，不一定要附和。

況且，父母最在乎的不是孩子身上有沒有「光環」，而永遠、永遠是孩子這個「人」。

▲▼《孩子越倔強，我越溫柔》（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化出版《孩子越倔強，我越溫柔：30個關鍵指引，陪孩子、也陪青春期的自己再長大一次》，作者吳孟昌，親子關係與自我探索資深講師。針對與青春期孩子相處的30個經典提問，提出關鍵思考及實用方法，幫助父母們貼近孩子的個性、特質，從互動中做出彈性調整，進而發展適合自己親子之間的溝通方式。

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