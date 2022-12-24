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32發最大8吋！高雄「亞灣跨年花火」平安夜試打60秒　群眾喊不過癮

記者許展溢／高雄報導

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》倒數後會有180秒的《亞灣跨年花火》，是眾多市民最期待的環節，而高雄市政府24日平安夜進行試打，還要民眾千萬別眨眼，因為施放了32發最大8吋的高空花火，不少民眾在驚喜下看了約1分鐘，喊「不過癮」。

▲▼高雄跨年《亞灣跨年花火》平安夜試打。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄跨年《亞灣跨年花火》模擬圖。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄跨年《亞灣跨年花火》平安夜試打。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄跨年《亞灣跨年花火》模擬圖。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄跨年《亞灣跨年花火》平安夜試打。（圖／高雄市政府提供）

不同8年前以建築為主的低空特效煙火，這回跨年將在時代大道路底「第90期市地重劃區」空曠處施放高空花火，市府更先是安排了平安夜晚上8點25分原地試打，施放了約60秒，事先更是預告要做好心理準備「千萬別眨眼」，攝影迷們也要小心「快門按到手抽筋」。

許多民眾擠到最佳觀賞點，位於時代大道與中華五路的人行道，望向成功時代路口方向，將花火的美盡收眼底，多位民眾受訪提到，不知道今年跨年煙火還有先試打，而事先得知的民眾則表示，本來就很期待，所以先來卡位一睹為快。不少民眾則到賣場頂樓停車場等待，只是看完了都說，「覺得不夠癮」、「希望還能再長一點」，有人表示，「決定跨年再來完整的看」。

▲▼32發最大8吋！高雄「亞灣跨年花火」平安夜試打60秒　群眾喊不過癮。（圖／記者許展溢攝）

▲▼不少民眾看完花火試打都說不過癮。（圖／記者許展溢攝）

▲▼32發最大8吋！高雄「亞灣跨年花火」平安夜試打60秒　群眾喊不過癮。（圖／記者許展溢攝）

市府的「最狂」跨年不只如此，元旦《高流幸福式演唱會》也會在倒數後施放《大港花火》，把過往要出國才能看到的港景煙火，直接搬到高雄，這回《大港花火》以「幸福」為題，於高雄港第一港口3號到10號碼頭外側施放12吋高空煙火，不僅是傳遞幸福，同時也點亮高雄港灣建設，而蓬萊商港區7號碼頭也會設置LED轉播，讓民眾迎著海風將演唱會及花火一次看透透。

▲▼高雄跨年《亞灣跨年花火》平安夜試打。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄跨年《亞灣跨年花火》模擬圖。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄跨年《亞灣跨年花火》平安夜試打。（圖／高雄市政府提供）

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