中財辦副主任：中國經濟挺過最困難時刻　房地產是好轉的重要支柱

▲中共中央財辦副主任尹艷林。（圖／翻攝中證網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央財辦副主任尹艷林24日在「中國財富管理50人論壇」上表示，疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，可以說中國經濟已挺過了最困難時刻。他並強調，促進房地產業健康發展，這是推動經濟運行整體好轉的重要支柱。

尹艷林說，明年中國發展有利因素增多，經濟運行有望整體好轉，疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，「可以說我國經濟已挺過了最困難時刻。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。」

尹艷林提到，從更長周期看，近年來的經濟下行只不過是疫情帶來的短期擾動，還不足以改變中國經濟發展的基石，「經濟快速恢復的曙光就在前頭，對此要有十分的信心。」

尹艷林指出，世紀疫情進入第三個年頭，疫情反覆，此起彼伏，經濟運行遭受2020年以來最為嚴重的衝擊，生產生活秩序被打亂，社會再生產難以良性循環，同時，經濟活動的各參與主體利益均受損失，城鄉居民收入受到明顯影響。隨著經濟下行，宏觀風險水落石出，房地產市場風險和地方債務風險集中暴露。

尹艷林認為，全年經濟增速與年初預期目標雖然有較大差距，但發展質量、科技創新等結構性指標都有較好表現，特別是就業、物價基本穩定，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經濟社會大局穩定，「面對超預期因素衝擊，經過各方面的共同努力，我國經受住了考驗和挑戰。」

對於如何推動經濟運行整體好轉，尹艷林強調，促進房地產業健康發展，這是推動經濟運行整體好轉的重要支柱，「房地產是國民經濟的支柱產業，但也是近年來受到調控最多，市場信心最差的行業。」