　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中財辦副主任：中國經濟挺過最困難時刻　房地產是好轉的重要支柱

▲▼中共中央財辦副主任尹艷林。（圖／翻攝中證網）

▲中共中央財辦副主任尹艷林。（圖／翻攝中證網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央財辦副主任尹艷林24日在「中國財富管理50人論壇」上表示，疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，可以說中國經濟已挺過了最困難時刻。他並強調，促進房地產業健康發展，這是推動經濟運行整體好轉的重要支柱。

尹艷林說，明年中國發展有利因素增多，經濟運行有望整體好轉，疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，「可以說我國經濟已挺過了最困難時刻。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。」

尹艷林提到，從更長周期看，近年來的經濟下行只不過是疫情帶來的短期擾動，還不足以改變中國經濟發展的基石，「經濟快速恢復的曙光就在前頭，對此要有十分的信心。」

尹艷林指出，世紀疫情進入第三個年頭，疫情反覆，此起彼伏，經濟運行遭受2020年以來最為嚴重的衝擊，生產生活秩序被打亂，社會再生產難以良性循環，同時，經濟活動的各參與主體利益均受損失，城鄉居民收入受到明顯影響。隨著經濟下行，宏觀風險水落石出，房地產市場風險和地方債務風險集中暴露。

尹艷林認為，全年經濟增速與年初預期目標雖然有較大差距，但發展質量、科技創新等結構性指標都有較好表現，特別是就業、物價基本穩定，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經濟社會大局穩定，「面對超預期因素衝擊，經過各方面的共同努力，我國經受住了考驗和挑戰。」

對於如何推動經濟運行整體好轉，尹艷林強調，促進房地產業健康發展，這是推動經濟運行整體好轉的重要支柱，「房地產是國民經濟的支柱產業，但也是近年來受到調控最多，市場信心最差的行業。」

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
博士也來了！「扛30公斤」搶郵局鐵飯碗　錄取率僅7.97%
大陸多位名人病逝！訃告密集式發出　張藝謀心痛發聲了
上士砲長騙嫩女兵「躲空拍機」　草叢內性侵
已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」　夫妻行房另標符號
快訊／震撼彈！　陸淑美放棄提名退選議長
小甜甜爆私生活有狀況「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽　小組長出聲
台中議會史第1人！她2度確診明天要投票　急設專用票匭
郭台銘當選總統唯一機會曝！　名嘴爆「僅這3人」不怕得罪侯友宜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

訃告密集式發出！大陸再有多位名人病逝　張藝謀發文：不甚哀傷

中財辦副主任：中國經濟挺過最困難時刻　房地產是好轉的重要支柱

陸專家：明年經濟「前低中高後穩」　建議目標設在5%至6%　

3港人登「北海道十勝岳」遇暴風雪　37歲男罹難恐因低溫死亡

8歲童照顧確診女同學！結果全家被傳染　母調侃「舔狗株」被罵翻

救房市　陸銀保監會：積極滿足房企融資需求

習近平中南海會見李家超　強調堅定不移貫徹一國兩制

太突然了！陸村醫吐防疫心酸「2周開不出藥」：只能安慰病人　

人妻用童子尿抗新冠　高燒整晚逼急她：喝一口3小時見效

「媽媽我雞雞翹起來了」老師上網課被兒子亂入　學生笑倒一片

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

訃告密集式發出！大陸再有多位名人病逝　張藝謀發文：不甚哀傷

中財辦副主任：中國經濟挺過最困難時刻　房地產是好轉的重要支柱

陸專家：明年經濟「前低中高後穩」　建議目標設在5%至6%　

3港人登「北海道十勝岳」遇暴風雪　37歲男罹難恐因低溫死亡

8歲童照顧確診女同學！結果全家被傳染　母調侃「舔狗株」被罵翻

救房市　陸銀保監會：積極滿足房企融資需求

習近平中南海會見李家超　強調堅定不移貫徹一國兩制

太突然了！陸村醫吐防疫心酸「2周開不出藥」：只能安慰病人　

人妻用童子尿抗新冠　高燒整晚逼急她：喝一口3小時見效

「媽媽我雞雞翹起來了」老師上網課被兒子亂入　學生笑倒一片

寒流發威！平安夜氣溫低破10度　北市3人身體不適...2死1命危

陳亭妃發出求救訊號！　王鴻薇聲援：充分曝露民進黨被黑道介入

榮民照護智慧化！馬蘭榮家新系統明年上線　生命徵象隨測隨傳

快訊／救護車執勤小黃不讓　路口猛撞車頭全毀...運將病患同送醫

1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

田慎節籲捐血「南半球掉出來了」！網噴鼻血：能捐嗎　釣出本尊

博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

貸1千萬買房！一見職業「中油職員」網喊穩　內行猶豫吐3字

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

「我雞雞翹起來了」　老師上網課被兒子亂入

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

人妻用童子尿抗新冠　高燒整晚逼急她

生日收到閨蜜送「詭異豬頭花」！她近看秒嚇傻

女生遭虐打霸凌影片曝！被逼全裸狂磕頭：我不該綠你

訃告「密集式」發出！陸再有多位名人病逝

男童照顧確診女同學！連累全家被傳染

習近平會見李家超　強調貫徹一國兩制

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

太突然了！陸村醫吐心酸「2周開不出藥」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

穿搭如能幹女秘書　「饅頭巨彈」快炸裂

救房市　陸銀保監會：滿足房企融資需求

她個性突然大變！送醫一查竟是中毒嚇壞

更多熱門

相關新聞

救房市　陸銀保監會：滿足房企融資需求

救房市　陸銀保監會：滿足房企融資需求

中共中央經濟工作會議召開後，中國大陸銀保監會近期規劃了2023年銀行業保險業服務實體經濟的一系列監管政策措施，其中多項措施涉及房市，包含「繼續發揮金融資金在住房、汽車等大宗消費方面的重要支持作用」，以及「穩定房地產開發貸款投放，積極滿足優質頭部房企合理融資需求，做好房地產併購融資支持」等。

花敬群重拳打炒房獲朝野掌聲　「真除」內政部長呼聲高

花敬群重拳打炒房獲朝野掌聲　「真除」內政部長呼聲高

房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

炒房最高罰5千萬可連續罰　立院初審通過平均地權條例修正案

炒房最高罰5千萬可連續罰　立院初審通過平均地權條例修正案

打炒房5重拳！平均地權條例拼闖關　花敬群：明年房價反轉下跌

打炒房5重拳！平均地權條例拼闖關　花敬群：明年房價反轉下跌

關鍵字：

房地產

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜「理念不合」退教會！

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

快訊／亞洲統神創戰隊

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

北部火鍋掛招插旗台中公益路　在地人：超勇敢

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面