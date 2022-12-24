愛犬到處排便被檢舉　他拿番刀追砍鄰居「路邊車子也濺血」下場曝

▲劉姓男子不滿飼狗隨意排便遭檢舉，慎而持番刀在馬路上追砍檢舉者。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市60歲劉男子因所飼養狗到處排便，與岳姓男子發生口角，岳向環保單位檢舉，導致劉被開罰單，劉心生不滿持番刀趁岳男無防備之際，朝其雙手雙腳及背部一陣猛砍，同時追砍被害人致其全身多處受傷，地面血跡斑斑連停在路旁的小貨車也濺血。雖然劉辯稱並無殺人犯意，但檢方以他猛力朝被害人不特定部位揮砍且追殺之，被害人仍有可能因失血過多死亡，依殺人未遂將他起訴。

檢警調查，劉男因家犬隨意排便問題與鄰居岳姓男子發生糾紛，岳男於是向桃園市政府環保單位檢舉，稽查員今年9月14日13時45分前往龍潭區劉男住處附近進行稽查，並向劉男勸導無效後乃依法開立罰單，未料稽查員前腳剛走不到30分，劉竟持番刀趁岳無防備之際，朝其身體揮砍數刀，導致岳男左臉、左小腿、右肘、左肘、左背及左、右膝和左大、小腿分受不同撕裂傷。不僅路面血跡斑斑，連停在路旁的小貨車上也遭血濺。

劉男雖辯稱並無殺害岳男的故意，且非朝被害人致命部攻擊，但桃園地檢署認定，劉男所持番刀鋒利對人體有相當程度殺傷力，且被害人身體多處受傷仍有可能因流血過多死亡，更因劉男自承有追逐被害人行為，顯然劉男殺人之犯意甚明，22日依殺人未遂罪將他起訴。