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社會 社會焦點 保障人權

狂男打完女友又開車撞警！沒死再持刀追砍　警連開14槍才解危

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局員警8日凌晨4時20分許，在新化區中山路查處鄭姓男子酒醉當街暴力痛毆女友案時，遭鄭嫌駕自小客車衝撞，致警員林秀翰左腳踝受傷，自小客車失控衝撞到路邊盆栽後，鄭嫌下車並手持西瓜刀追砍員警，員警共開14槍震攝鄭嫌合力壓制逮捕，全案依法送辦。

▲37歲鄭姓男子涉嫌當街毆打女友及駕車衝撞、持刀攻擊前來查處的員警受傷，被警方開槍震攝後壓制緝捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲37歲鄭姓男子涉嫌當街毆打女友及駕車衝撞、持刀攻擊前來查處的員警受傷，被警方開槍震攝後壓制緝捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲37歲鄭姓男子涉嫌當街毆打女友及駕車衝撞、持刀攻擊前來查處的員警受傷，被警方開槍震攝後壓制緝捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲37歲鄭姓男子涉嫌當街毆打女友及駕車衝撞、持刀攻擊前來查處的員警受傷，被警方開槍震攝後壓制緝捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，在緝捕鄭嫌過程中，林姓員警拔槍對空及對鄭嫌身旁射擊9發，另陳姓員警亦開槍射擊5發，警告震攝鄭嫌，隨後到場快打部隊支援員警，亦對鄭嫌噴辣椒水並持長警棍將鄭嫌手上的西瓜刀打落，在撥開至安全距離後，合力將他壓制上銬，並查扣做案用西瓜刀1把，經將鄭嫌送往台南醫院新化分院檢查，經醫師確認無槍傷，僅壓制時造成的擦挫傷，而林姓員警左腳踝受傷腫脹，已前往醫院治療驗傷。

▲37歲鄭姓男子涉嫌當街毆打女友及駕車衝撞、持刀攻擊前來查處的員警受傷，被警方開槍震攝後壓制緝捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲37歲鄭姓男子涉嫌當街毆打女友及駕車衝撞、持刀攻擊前來查處的員警受傷，被警方開槍震攝後壓制緝捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案發新化分局長蘇政敏，到場指揮並封鎖現場，由市警局鑑識中心採證，初步調查37歲鄭嫌（台南市新市區人，有公共危險、過失傷害等紀錄）案發前與女友及友人一起飲酒，因女友想提早離去，引起鄭嫌不滿，雙方在回程途經新化時發生口角，鄭嫌才暴怒動手毆打女友，並攻擊據報前來查處的員警。全案偵訊後依妨害公務、傷害、毀損、公共危險（酒駕）、家暴、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續清查鄭嫌是否另涉及其他刑案中。

▲37歲鄭姓男子涉嫌當街毆打女友及駕車衝撞、持刀攻擊前來查處的員警受傷，被警方開槍震攝後壓制緝捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局分局長蘇政敏，呼籲民眾應理智處理感情問題，更不容許歹徒挑戰公權力，警方絕對有信心及能力預防犯罪行為的發生，亦請民眾隨時提高警覺，注意居家周圍安全，勿讓歹徒有可趁之機，若發現可疑人、事、物，應於第一時間通報警察機關，讓警方能立即派員查處，共同為良好的社會治安盡一分心力。

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