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大陸 大陸焦點 特派現場

網購退燒藥竟被「挖洞偷走」　陸搶藥亂象演變成「諜報戰」

▲▼網購退燒藥竟被「挖洞偷走」　陸搶藥亂象演變成「諜報戰」。（圖／翻攝微博）

▲上網買藥，快遞箱竟然被「挖洞」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸搶藥亂象越演越烈，竟還傳出有人網購退燒藥，快遞箱被「挖洞」。由於亂象頻傳，不少人都不太敢寄藥給家人、朋友，就算要寄出，也得用別的物品來進行掩護，避免發現後被偷。

一名女網友在社群平台上發文表示，自己先前看到很多寄藥被偷的貼文，沒想到會發生在自己身上，「我買的只是一點外用藥品，也被『破洞』偷看了，但對方看不是布洛芬、對乙酰氨基酚這種熱門藥品就沒拿走，真是無語！」

▲▼網購退燒藥竟被「挖洞偷走」　陸搶藥亂象演變成「諜報戰」。（圖／翻攝微博）

文章在網路上被大量分享，許多網友也說自己有類似經歷，「我的包裹莫名其妙被戳洞，裡面的藥缺斤少兩！」「我寄15個抗原檢測（快篩劑），特別用黑色垃圾袋套著，但還是被拿走了檢測卡。」「我的也是箱子被破壞，裡面的藥少了一排。」

由於亂象頻傳，許多人現在都不敢寄藥給家人、朋友，就算要寄，也會用別的物品來進行掩護，以免發現了被偷。江蘇就有一名女子將藥剪成獨立小顆，裝在茉莉花茶袋的最後一層，才敢寄給男友，在網路上引起了許多討論。

面對各種亂象，大陸網友們都相當沮喪，留言表示，「連救命的藥都要偷，這什麼世界？」「別分享了，這樣他們都知道藥藏在哪了。」「寄個藥搞得像諜報戰，越活越累啊！」

▼許多網友的快遞箱都被挖洞，甚至有人的退燒藥被偷。（圖／翻攝微博）

▲▼網購退燒藥竟被「挖洞偷走」　陸搶藥亂象演變成「諜報戰」。（圖／翻攝微博）

▲▼網購退燒藥竟被「挖洞偷走」　陸搶藥亂象演變成「諜報戰」。（圖／翻攝微博）

▲▼網購退燒藥竟被「挖洞偷走」　陸搶藥亂象演變成「諜報戰」。（圖／翻攝微博）

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