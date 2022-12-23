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尾牙被灌酒！她恐懼「很不想參加」　過來人曝1招：沒被發現過

▲▼喝酒,吵架。（示意圖／CFP）

▲年末將近，各公司行號的尾牙也將登場。（示意圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

年關將近，許多公司行號都開始準備尾牙活動，員工們最期待的當然是尾牙抽獎。不過，一名女網友抱怨表示，任職的公司「尾牙一定要喝酒」，且主管會要求大家多喝點，最好喝到吐，公司去年已經被婚宴館列黑名單了，沒想到主管卻說換別間辦即可，讓不愛喝酒的她直呼「好沒同理心，不想參加」，過來人則分享妙招「可帶蔓越莓汁去假裝紅酒，我從沒被發現過」。

一名女網友在Dcard以「討厭的尾牙文化…」為題發文，表示主管叫大家尾牙最好搭計程車去，因為一定要喝酒、一年一次就「喝到吐」，但她真的不想喝。並指出公司去年已經被婚宴館列黑名單，因為喝酒吐到讓會場人員很難清，沒想到主管竟回「我們就每年換一間吧！黑名單就讓它黑名單」，讓原PO超傻眼。

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原PO說，她公司的文化是「抽到獎要喝酒」，主管認為至少要喝掉一瓶紅酒，或是別人倒給你混酒就是要喝完，她雖然沒有真的喝過很多酒，加場地離她家至少要開車40至50分鐘，而且想到尾牙結束時間已經快12點了，就讓她直呼「實在好不想參加」。

貼文一出，網友們紛紛傳授躲酒方法，「假裝確診或重感冒」、「我都會在一開始明說我喝酒會有很嚴重的心悸」、「被灌的話喝幾口就直接趴著裝死」、「說你喝酒過敏」、「直接說會起酒疹，如果身體出狀況難道主管們要負責？」「說心臟有遺傳性疾病不能喝酒」、「我教妳，偷偷買蔓越莓汁過去，我以往尾牙都這樣當紅酒喝的，還沒被發現過」、「偷偷買蔓越莓汁過去，我尾牙都這樣當紅酒喝」、「說那個來」。

但也有網友表示，「公司都被會館丟黑名單了，還沒有一點自覺也是很不簡單」、「真的討厭...尾牙根本變相加班」、「小公司？ 還不快逃」、「攜伴當打手呢？」「我們也是！每次喝酒喝的跟什麼一樣，一堆人在發酒瘋」、「真的不能喝就直接拒絕，死都不喝，其實也不會有人能拿你怎麼樣」。

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