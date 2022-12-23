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社會 社會焦點 保障人權

他獨押阿根廷中3.9萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

▲新興竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲謝姓男子（紅圈處）順手將彩券偷走。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

世足狂熱吸引不少民眾購買運動彩券，高雄市新興分局前金所18日晚上8時許接獲陳姓男子（21歲）報案，稱在某彩券行投注的5張世足冠軍賽彩券不翼而飛，彩券可贏3萬9600元，警方調閱監視器畫面後，21日循線逮捕涉嫌行竊的謝姓男子（67歲），他竟正在兌換另一張彩金3600元的彩券，他辯稱偷來的彩券已經不知去向，兌換的彩券是自己買的，但警方懷疑謝男早已將彩券兌換完畢，全案訊後依竊盜罪嫌移送。

▲新興竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳男（紅圈處）將彩券放在桌上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，陳姓男子在六合路的彩券行花了2萬4500元買了5張運動彩券，其中一張以2萬2000元壓寶阿根廷隊獨贏，按賠率1.8倍計算，陳男原本可拿回3萬9600元的彩金。

但陳男在買完彩券後，就將彩券放在彩券行桌上，並專心看著電視，此時，穿著綠色外套的謝男趁機拿走陳男的彩券，隨後便騎腳踏車離去。

▲新興竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲謝姓男子（紅圈處）在兌獎時被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警在鍥而不捨地持續調閱監視器，並加強轄內各彩券行巡視訪查，在21日上午10時許在中華三路上某彩券行找到竊嫌謝男，謝男正在兌換一張彩金3600元的彩券，而非陳男遭竊的彩券。

他向警方坦承行竊犯行，但供稱3600元的彩券是自己買的，偷來的彩券不知道跑哪裡去了，但警方懷疑謝男早已將陳男中獎的彩券兌換完畢，並把錢花光了，全案在訊後依竊盜罪偵訊後函送高雄地檢署偵辦。

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