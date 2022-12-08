獨／衝衝衝！高雄新科里長帶頭找污染源　廚具清洗廠偷埋暗管慘了

▲大寮一家廚具清洗廠被抓到偷排污水。（圖／大寮里長當選人蕭清翔提供，下同）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

甫以2票之差，驚險贏得高雄市大寮里里長的蕭清翔，還沒上任就衝衝衝，他昨（7）日接獲里民通報，大寮大排發出陣陣油污惡臭，疑似有廠商偷排污水，蕭清翔沿著大排向上找了2、3公里後，終於發現一家廚具清洗廠疑似偷埋暗管，將清洗油煙機、靜電機的油污廢水到大寮大排，他通知環保局前往查緝，也當場抓到廠商違法情事，將依法開罰。

蕭清翔在本屆大寮里里長選舉中，僅以2票之差，驚險擊敗現任里長，雖然還沒上任，但蕭清翔已經展開里民服務的工作，他表示，里民願意把票投給他，他當然要馬上服務。

蕭清翔指出，昨天接獲里民的投訴，指里內大寮大排出現許多暗黃色、混濁、帶有刺鼻味的污水，懷疑有廠商偷排污水，於是沿著大排向上尋找，果然發現一家專門在清洗廚具、油煙機的廠商，在廠房後方偷埋暗管，將清洗油煙機、靜電機的油污廢水偷偷排入大排。

蕭清翔也立刻聯絡環保局，稽查人員在昨晚11時許前往稽查，當場抓到這家清洗廠正在偷排污水，環保局蒐證後帶回研議。

環保局人員今日上午再度前往清洗廠稽查，根據蕭清翔轉述，老闆態度惡劣，自己犯錯推說其他廠家也是，據了解，環保局初步認定廠商已違反環保法規，將依違反《廢棄物清理法》開罰。