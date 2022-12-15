毒鴛鴦專偷工地...躲廁所裝尿急　「鉗子到校正儀都有」贓物堆滿地

▲贓物宛如小型拍賣場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園警分局大寮分駐所11月底接獲報案，一處工地內的機具遭竊，警方調閱監視器後掌握犯嫌特徵，經過員警循線偵辦，鎖定家住大寮區梁姓男子（36歲）及陳姓妻子涉有重嫌，警方將他查緝到案後，起出的贓物從從貴重的水平校正儀，至一般的工具鉗子，F夾一應俱全，彷彿是一處小型拍賣場，

警方表示，梁姓嫌犯之前也曾經跑到工地行竊物品，被人發現後跑到廁所內躲起來，被當場人贓俱獲，他當時辯稱半夜經過工地，因為尿急才跑到工地內的廁所，企圖狡辯推罪，狡猾的程度讓員警印象深刻。

▲梁姓嫌犯被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方蒐證之後，掌握梁姓犯嫌的行蹤，向高雄地檢署、法院申請拘票、搜索票獲准，所長曾富達率隊於破曉之際執行行動，將兩人查緝到案，並在一個廢棄穀倉內，起獲大量的贓物，從貴重的水平校正儀，至一般的工具鉗子，F夾一應俱全，查扣的贓物擺開後，彷彿是一處小型拍賣場。

此外，警方也在其住處房間內查獲毒品安非他命一小包，梁男看著被起獲的一大堆失竊物品，可能知道這次無法再以路過上廁所脫罪，只能乖乖認栽，全案詢問後依竊盜案、毒品危害防制條例依法送辦。