不管郭台銘買不買BNT！　美女醫喊話要預防「這件事」

▲大陸疫情爆發，圖為上海民眾接受檢測。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日多次提出政府應採購BNT次世代疫苗，和衛福部長薛瑞元槓上，引發爭論。美女醫師吳欣岱則表示，「郭董買不買BNT完全不重要！台灣醫療資源會不會被中國拖垮才是接下來要預防的事！」

吳欣岱昨（22）晚在臉書發文表示，疾管署20日發出的統計中，台灣本土病例截至7/3，佔總人口數的16.4%，約384萬例，其中有1.6萬例為重症，「這些個案大約是台灣的醫療人員靠四五個月的細心照料治療完的」。

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▲吳欣岱憂心台灣醫療資源被拖垮。（圖／翻攝吳欣岱臉書）



吳欣岱指出，病毒沒有那麼可怕，但若一下子感染人數飆高，醫療系統無法負荷，那就很可怕了，大陸20天有2.48億人染疫，如果以台灣目前沒有崩壞的醫療狀況來說，非常粗略地直接換算重症會有100萬人左右。

「無法想像中國醫療資源有任何可能消化，醫療崩壞的情況下，很多本來需要重症醫療資源的其他疾病，也無法得到適當的照顧，死傷一定更為慘烈」，吳欣岱最後提醒，春節將至，到時候在台灣和大陸間往來的人口會更頻繁，「大家千萬不要失去戒心」。