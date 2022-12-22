冰封東北亞！極寒冷空氣南移　專家示警「寒流很有實力」連凍3天

▲從衛星影像上可以清楚看到朝鮮半島有一層白白固定不動的區域，那就是明顯積雪的地方。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今(22)日至25日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本上空的溫帶氣旋與中國上空的冷高壓產生明顯的氣壓梯度，將極寒的冷空氣往南推送，明日襲台的冷空氣有一定實力，連續三天都相當寒冷。

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，日本上空的溫帶氣旋與中國上空的冷高壓產生明顯的氣壓梯度，將極寒的冷空氣往南推送。從衛星影像上可以清楚看到朝鮮半島有一層白白固定不動的區域，那就是明顯積雪的地方。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

颱風論壇表示，冷空氣經過相對溫暖的洋面時，在黃海、東海產生的雲街也相當明顯，可見這波冷空氣具有一定實力，明天起一連三天達到寒流等級，外出需特別留意。

氣象局也發布低溫特報，今晚至明日新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。